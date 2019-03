"Kann die Seele baumeln lassen"

Conradin Walenciak

Bad Freienwalde (MOZ) Das Offi – das Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum in Bad Freienwalde – lockt mit einer neuen Ausstellung: Unter dem Motto "Mensch und Natur" werden bis Ende Mai ausgewählte Fotografien der Neuhardenbergerin Mandy Krüger ausgestellt.

"Der Mensch und die Natur sind von jeher miteinander verbunden", sagt Krüger über ihre Bilder. "Sich draußen in der Natur aufzuhalten, ist das Schönste, was es gibt. Hier kann man die Seele baumeln lassen."

Auch ihr Wirken als Fotografin hat in der Natur angefangen. "Ich habe vor acht Jahren damit begonnen, als Model vor der Kamera zu stehen", so Krüger. Dann wechselte sie aber die Perspektive und fing an, selbst auf den Auslöser zu drücken. "Anfangs bin ich alleine nach draußen gegangen, bald kamen aber meine Familie und meine Freunde auf mich zu, um sich fotografieren zu lassen." Ihre Arbeit wurde dann so gut angenommen, dass sie 2016 schließlich ein Gewerbe anmeldete.

Das Fotografieren hat sich die 42-Jährige selbst beigebracht, einen Kurs hat sie nicht besucht. "Durch meine Erfahrungen als Model, weiß ich, wie man sich vor der Kamera bewegen muss. Das gebe ich dann an meine Kunden weiter." Insgesamt sind 26 Bilder im Offi ausgestellt, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. "Als Offi-Leiter Frank Fiedler wegen einer Ausstellung auf mich zukam, habe ich mich natürlich sehr gefreut", sagt Mandy Krüger. "So etwas kommt auch nicht alle Tage vor."