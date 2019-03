Polizei klärt über Mobbing an Schulen auf

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Dass die Schule nicht immer der behütete Ort ist, den sich die Eltern wünschen würden, zeigen Mobbingfälle, die das Thema regelmäßig in die Schlagzeilen rücken. Damit Fünftklässler der Gentzschule in Neuruppin nicht selbst Opfer oder Täter werden, wird auf Prävention gesetzt.

Für Antje Röper von der Polizeidirektion Nord ist das Thema Gewalt an Schulen alltäglich. Jedoch nicht, weil sie mit Anzeigen zu tun hat, sondern weil sie als Teil des Polizeilichen Präventionsteams Schulen in Ostprignitz besucht, um die Kinder zu sensibilisieren.

Dafür, dass viele der Kinder am Dienstag das Wort Mobbing nicht richtig erklären könne, haben sie ansonsten aber ein sehr gutes Verständnis davon, was richtig oder falsch ist. So werden bei Röpers Fragen dazu, was alles zu Gewalt zählen kann, neben Schlägen, Vergewaltigungen und anderen offensichtlichen Antworten auch Beleidigungen aufgezählt. Es ist der Einstieg in die Gewaltprävention, die über zwei Unterrichtsstunden geht. Als die Frage, ob das Nichtbeachten auch zu seelischer Gewalt zählt, mit Nein beantwortet wird, wird ganz anschaulich in einem Rollenspiel gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Junge, der mit Nein geantwortet hat, geht für eine Minute vor die Tür. In der Zeit wird seinen Mitschülern erzählt, sie sollen ihn ignorieren und sich sogar wegdrehen. Dann kommt der Fünftklässler wieder herein und soll sich vorstellen, als neuer Schüler in die Klasse zu kommen. Schon nach kurzer Zeit wird die Situation aufgelöst. "Wie hat sich das angefühlt?", fragt Röper. "Es war nicht schön", gibt der Junge zu. Dass die seelische Gewalt auch Schäden hervorrufen und das bewusste Ignorieren ein Teil von Mobbing sein kann, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, erklärt die Präventionsmitarbeiterin. Den Kindern leuchtet das ein.

Nach einem kurzen Beispielfilm müssen die Schüler dann Verhaltensweisen danach einordnen, ob sie eine Situation eher verschärfen oder entspannen können, vom Blickkontakt, über Gegenargumente, das Verwenden von Reizwörtern bis hin zu Humor oder falschen Behauptungen.

Schließlich geht es darum, wie sich mit Wut umgehen lässt. Denn darüber sind sich die Kinder schnell im Klaren: Wer zurück beleidigt oder schlägt, sorgt nur dafür, dass eine Situation immer schlimmer wird. Sport, Weggehen, ins Tagebuch schreiben und viele andere Dinge erarbeiten Röper und die Kinder gemeinsam. Schließlich wird in einem Beispiel-Fall von Mobbing auch noch einmal untersucht, was getan werden muss, um zu helfen. Nebenbei wird auf die Straftaten geschaut, die die Täter in dem Fall begangen haben. "Die Kinder kennen davon oft sehr viel", weiß Röper aus ihrer Erfahrung.

Die Gewaltprävention ist nicht das einzige Programm, mit dem Röper von Schule zu Schule reist. Für Jüngere gibt es auch als Puppenspiel die Themen "Verhalten als Fußgänger" und "Nichtmitgehen mit Fremden". Bei den Älteren ist sie zudem auch mit "Cybermobbing" und "Cybercrime" an Schulen – ebenfalls Themenfelder, die zunehmend von Bedeutung sind. Ihre Kollegen decken auch Sucht- und Verkehrsunfallprävention ab oder Bereiche wie "Aggressionen im Straßenverkehr".

Wer Interesse an einem Besuch der Polizisten hat, sollte wenigstens einen Monat im Voraus nachfragen. Das ist telefonisch möglich unter den Rufnummern 03391 4047-1080 bis 03391 4047-1084.