Teurer Schülerverkehr

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die nicht erfüllte Forderung nach Abschaffung der Fahrkostenbeteiligung der Eltern für Schülertickets war ein Grund für die Fraktion der Linken im Kreistag, dem Haushalt 2019 nicht zuzustimmen. Ein Thema, das im Komplex gesehen werden muss, so der Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD).

Geht es um Elternbeiträge für den Schülerverkehr im Landkreis, dann denken auch die meisten Abgeordneten lediglich an jene rund 700 000 Euro, die Eltern als Eigenanteil zuzahlen. Und zwar dann, wenn ihre Kinder Anspruch auf Kostenerstattung haben. Das sind von den rund 20 200 Schülern in Märkisch-Oderland derzeit 7170 Kinder und Jugendliche, macht der Beigeordnete und Kämmerer Rainer Schinkel deutlich. Wer einen Zuschuss erhalten kann, das legt die vom Kreistag beschlossene Schülerbeförderungssatzung fest. Ein wichtiger Passus darin ist die Entfernung vom Wohnort des betreffenden Schülers bis zur Bildungseinrichtung.

Der Anspruch auf Schülerbeförderung und auf Gewährung eines Zuschusses zu den Schülerfahrtkosten besteht, wenn der Schulweg für Grundschüler (1. bis 6. Klasse) mehr als zwei, für die Sekundarstufe I (7. bis 10. Klasse) mehr als vier und für die Sekundarstufe II (Gymnasium und Berufsausbildung) mehr als acht Kilometer beträgt. Dabei ist eine der Voraussetzungen, dass die jeweils nächst gelegene Schule gewählt werden muss.

"Das heißt, der größte Teil der Schüler im Landkreis hat keinen Anspruch auf Zuschuss, nutzt aber für den täglichen Schulweg öffentliche Verkehrsmittel", so Schinkel. Auch diese Tickets werden gestützt, durch einen Zuschuss, den die jeweiligen Verkehrsunternehmen vom Land erhalten.

Der Landkreis zahlt für den Schülerverkehr in diesem Jahr 4,7 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte (2,74 Millionen Euro) fließen dabei in den Schülerspezialverkehr, den in Märkisch-Oderland derzeit 720 Kinder und Jugendliche nutzen. Das heißt, diese Schüler gelangen mit dem regulären öffentlichen Personennahverkehr nicht in ihre Bildungseinrichtungen, werden täglich von zu Hause abgeholt und wieder gebracht. Der Kreis beauftragt dafür Beförderungsunternehmen. Ein kostenfreier Schülerverkehr für alle würde mehr als zehn Millionen Euro beanspruchen. Mit der Vorlage der Haushaltssatzung hatte die Verwaltung bereits einen ersten Schritt zur Entlastung der Eltern getan. Da der Kreis unerwartet 4,9 Millionen Euro mehr Zuweisungen vom Land für die Kindertagesbetreuung erhalten hatte, war vorgeschlagen worden, die Elternbeiträge um 300 000 Euro zu entlasten und zwar für das zweite Halbjahr 2019. Im kommenden Jahr sollen dann 600 000 Euro fließen. Dies betrifft aber eben nur jene Eltern, deren Kinder anspruchsberechtigt sind. Da der Kreistag dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt war und den Zuschuss mit dem Haushalt beschlossen hatte, müssen nun die Modalitäten festgelegt werden.

Dabei besteht Zeitdruck. "Wir schlagen vor, dass die Mindest-entfernungen reduziert werden", so Schinkel. Das würde weitere Eltern in den Genuss eines Zuschusses bringen. Beim Schulverwaltungsamt, wo Eltern in jedem Schuljahr die entsprechenden Anträge stellen müssen, gäbe es auch die meisten Nachfragen bezüglich der Entfernungen, erklärt der Beigeordnete. Im nächsten Bildungsausschuss will die Verwaltung den Vorschlag auf den Tisch legen. Möglich seien auch andere Regelungen. Sie müssten jedoch schnell und unkompliziert umsetzbar sein, da sie sonst nicht mehr im zweiten Halbjahr greifen könnten. Der Kreistag kommt vor den Wahlen am 26. Mai nur noch zweimal zusammen. Er müsste die Schülerbeförderungssatzung ändern.