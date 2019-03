Werkstatt beklagt schlechte Zahlungsmoral

Null-Fehler-Toleranz: Beschäftigter Paul Schönkopf (l.) und Bernd Schmidt, MAE-Kraft, packen in der Stephanus-Werkstatt Altranft verschieden große Dichtringe für die Automobilindustrie in kleine Tüten. © Foto: Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Die Stephanus-Werkstätten leiden unter der schlechten Zahlungsmoral ihrer Auftraggeber in und um Bad Freienwalde. Vor allem bei kleineren Aufträgen im Wert von 100 bis 300 Euro verbucht die Werkstatt die meisten Ausfälle.

"Wir haben eine unschöne Entwicklung", sagt Werkstatt-Leiter Roman Bourwieg. Das Unternehmen mit 356 behinderten Beschäftigten und 74 Mitarbeitern könne sich nicht über mangelnde Aufträge beklagen. "Wir sind sehr gut ausgelastet", sagt Roman Bourwieg. Doch die Zahlungsmoral sei problematisch. "Das gilt vor allem für Beträge, die niemand in finanzielle Schwierigkeiten bringen", ergänzt er. Es handele sich Summen ab 100 bis etwa 300 Euro. Natürlich könne er die ganze Palette der Mahnverfahren beginnen, sagt Bourwieg, der einmal bei einem Inkassounternehmen gearbeitet hat und daher weiß, wie man mit säumigen Zahlern umgeht. Die Beträge seien aber dafür zu gering, ein Verfahren rentiere sich nicht.

"Mich ärgert besonders, dass die Schuldner unseren Beschäftigten das Entgelt wegnehmen", schimpft der Werkstattleiter. "Wir sprechen die Leute an, die uns Geld schulden. Sie sagen uns aber häufig frech ins Gesicht: Ihr kriegt doch wohl genug Geld", schildert Bourwieg. Viele versprechen zu zahlen, aber sie zahlen nicht. Er höre eine ganze Palette von Ausreden, warum die Zahlung ausbleibt. Die Schuldner seien Private und Geschäftsleute aus Bad Freienwalde und Umgebung. Wer bekanntermaßen nicht zahlt, von dem nehme die Stephanus-Werkstatt keine Aufträge mehr entgegen.

Die ausstehende Summe betrage 4500 Euro, was zunächst nicht viel klingt. Das durchschnittliche Entgelt aber, das Behindertenwerkstätten je nach Region in Deutschland an Beschäftigte zahlen, liege zwischen 180 und 200 Euro pro Monat. Von dem Geld könnten mindestens 22 Beschäftigte bezahlt werden. Um leben zu können, bekommen die Beschäftigten zusätzlich Grundsicherung. Denn die Werkstatt ist eine Reha-Einrichtung, die die Menschen für den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten soll.

Für die Beschäftigten sei das Entgelt eine wichtige Motivation. "Sie sind stolz darauf, selbst Geld zu verdienen", betont Roman Bourwieg. Die Höhe ihres Entgeltes richte sich auch nach der Höhe des Produktionserlöses der Werkstatt. Fehlt am Monatsende dort Geld, dann könne ihnen die Werkstatt weniger auszahlen.

Eine Behindertenwerkstatt finanziere sich zum größten Teil durch die Kostenträger, so der Werkstattleiter. Dies seien vor allem der Landkreis Märkisch-Oderland, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Rentenversicherung. "Nur mit dieser Kostenausstattung könnten wir unseren Beschäftigten aber kein Entgelt bezahlen", führt er weiter aus. Eine Behindertenwerkstatt sei ein Wirtschaftsunternehmen, das einen Teil seiner Ausgaben selbst erwirtschaften müsse. 70 Prozent des Produktionserlöses fließt in das Entgelt der Beschäftigten. 30 Prozent werden für Instandhaltungsmaßnahmen verwendet. Die großen Auftraggeber wie die Städte Bad Freienwalde oder Eberswalde, deren Grünanlagen die Stephanus-Werkstatt pflegt, sowie die Industrie, die der Werkstatt Montageaufträge verschafft, zahlen dagegen regelmäßig und pünktlich. Dies seien die großen Beträge, die die Existenz der Werkstatt sichern.

Der Werkstatt-Leiter ist sich sicher, dass es nicht an der Qualität der Arbeit liegt, dass die Zahlungsmoral sinkt. "Wir arbeiten auch für die Automobilindustrie, die nur eine Null-Fehler-Toleranz zulässt."