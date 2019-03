Beeskower Konfirmanden besuchen Martin Patzelt

MOZ

Beeskow/Berlin Eine Gruppe Konfirmanden aus Beeskow und Umgebung folgte kürzlich zum ersten Mal einer Einladung des Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt (CDU) nach Berlin. Beim Gespräch im Bundestag löcherten sie ihn mit ihren Fragen, berichtet Pfarrerin Anne Linden aus der Gemeinde Buckow-Glienicke.

So sei etwa das Thema Lehrermangel aufgekommen: Dazu stellte Patzelt fest, dass dies Ländersache sei, machte aber auch deutlich, dass er sich zugleich als Abgeordneter für den Landkreis dafür einsetzt, dass auch Quereinsteiger Lehrer werden können. Voraussetzung sei, dass diese die nötige fachliche und pädagogische Befähigung erwerben. Nach dem Gespräch stand eine Besichtigung der Reichstagskuppel auf dem Programm.

Patzelt lud die Jugendlichen auch zu einer Erkundung der Stadt ein: Dabei besuchte die Gruppe den Erinnerungsort "Topographie des Terrors", der sich mit der Dokumentation des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 beschäftigt. Außerdem erhielten die Jugendlichen, die in Begleitung der jeweiligen Seelsorger aus den Gemeinden nach Berlin reisten, eine Führung durch die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Dies sei besonders beeindruckend gewesen, berichtet Anne Linden.

So wurde die Gruppe in Geschichten von Menschen eingeführt, die Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben, weil sie ihren gesunden Menschenverstand eingeschaltet haben und nicht mitmachten, was vom Regime vorgegeben wurde. Den Jugendlichen wurde aufgezeigt, dass jeder Mensch auch unter einer Diktatur mehrere Möglichkeiten habe, zu handeln. Das ermutigte sie, Ideen für den eigenen Weg zu entwickeln, so Anne Linden.(red)