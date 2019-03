Willkommen in Brandenburg

dpa

Neuruppin (dpa) Der Brandenburger Einzelhandel erwartet am Freitag klingelnde Kassen. Angesichts des Feiertages zum Internationalen Frauentag in Berlin freuen sich Händler und Wirte auf Kunden aus der Hauptstadt, die sich Wünsche erfüllen und durch die Geschäfte bummeln, Cafés oder Restaurants besuchen.

"Rund um Berlin gibt es viele schöne Städte zum Einkaufen", sagte Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB). Er rechne damit, dass der Feiertag sich in den Umsätzen bemerkbar mache. Berlin hatte als erstes Bundesland überhaupt Ende Januar den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt.

Umgekehrt pilgern seit Jahren am 31. Oktober zum Reformationstag viele Brandenburger und Bürger aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nach Berlin, wo es den Feiertag nicht mehr gibt. Auch sie nutzen den freien Tag gern für Einkaufstouren.

Da der 8. März diesmal auf einen Freitag falle, könnten die Berliner sich auch für einen Ausflug in Brandenburger Naherholungsgebiete entscheiden. "Aber auch das kommt natürlich dem Einzelhandel zugute", sagte Päts.

"Wir denken vor allem an Potsdamer, die normalerweise in Berlin arbeiten und nun einen freien Arbeitstag haben", sagte Frank Kosterka, Manager des Stern-Einkaufcenters in Potsdam. "Uns fehlen aber noch die Erfahrungswerte, was der Tag am Ende bringt."

Auch im Kaufpark Eiche direkt an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg in Ahrensfelde (Barnim) ist man auf Erfahrungen mit dem neuen Berliner Feiertag gespannt. "Wir sind Nahversorger und ein Großteil unserer Kunden kommt aus Berlin", sagte Managerin Ines Ritter. Man habe Werbung geschaltet, damit sie wüssten, dass die mehr als 100 Geschäfte offen seien.

Im Einkaufscenter "Lausitz Park" Cottbus hoffen die Händler auf gute Geschäfte wie sonst am sogenannten Sachsentag: Am Buß- und Bettag, der im Nachbarland im Gegensatz zu Brandenburg und Berlin ein Feiertag ist, strömen alljährlich Shoppingtouristen in die Geschäfte. "Vielleicht heißt der 8. März dann bei uns bald intern "Berlintag"", heißt es beim Centermanagement.