Es geht um eine möglichst gute Zeit vor dem Tod

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Bedarf an Palliativversorgung ist in Brandenburg viel größer als das Angebot. Darauf hat der Cottbuser Arzt Dr. Steffen Wolf auf dem Landes-Krebskongress hingewiesen. In einem Vortrag schilderte er die Arbeit seiner Praxis, in der sich insgesamt fünf Mediziner um die ambulante Versorgung Sterbenskranker kümmern. Sein Befund lautete: "Zu viele Menschen sterben nach wie vor im Krankenhaus."

Ziel der Palliativmedizin sei, dass alte und kranke Menschen zu Hause sterben können und dort möglichst lange eine gute Zeit haben. "Es geht um die gute Zeit, nicht die reine Zeit", betonte Wolf. Am Anfang seiner Arbeit mit einem Sterbenden stehe die Frage: "Was will der Patient?" Meist befasse er sich zunächst damit, Medikamente abzusetzen. Ältere hätten oft 14 Arzneimittel auf ihrer Liste. Sein Ziel sei, dass davon nicht viel mehr als zwei übrig bleiben.

Seine Palliativ-Praxis sei in Abstimmung mit den Krankenkassen darauf ausgerichtet, in einer Region mit 100 000 Menschen zehn Prozent aller Sterbenden zu betreuen. "Der tatsächliche Bedarf liegt aber bei 25 Prozent", betonte der gelernte Anästhesist. Es sei dementsprechend schwierig, allen zu helfen.

Vereinbart sei zudem, dass 60 Prozent der Betreuten Onkologie-Patienten sind und 40 Prozent andere Todkranke. Tatsächlich aber habe man es zu 96 Prozent mit Krebskranken zu tun. "Ich vermute deshalb, dass es einen noch viel höheren Bedarf gibt, von dem wir gar nichts mitbekommen", sagte Steffen Wolf auf dem Kongress in Potsdam.

Nach seiner Erfahrung gibt es einen wichtigen Grund, warum nicht mehr Menschen zu Hause sterben, nämlich die Angst der Angehörigen davor, in Abwesenheit eines Arztes womöglich etwas falsch zu machen. "Es gelingt uns bislang nicht, ihnen ausreichend Sicherheit zu vermitteln: Die Angehörigen tragen keine Verantwortung, wenn der Mensch zu Hause stirbt", betonte Wolf. Er versuche das im Gespräch immer wieder deutlich zu machen, etwa wenn die Frage aufkommt, ob eine 99-Jährige aufhören dürfe zu essen und zu trinken.

Steffen Wolf plädierte dafür, an diesen Themen zu arbeiten und die Versorgung für Sterbenskranke zu verbessern. "Sterbehilfe ist regelmäßig ein Thema. Aber mit dem Angebot, das wir Palliativmediziner machen, ist sie nicht notwendig."

Debatten um die Palliativversorgung gibt es derzeit zum Beispiel auch in der Uckermark. Hospizhelferin Antje Kayser bedauert, dass es in dem Landkreis kein stationäres Hospiz gibt und viel zu wenig ambulante Palliativ-Teams. Die Situation sei unbefriedigend, sagt Antje Kayser. Gerade in der Uckermark mit ihrem vergleichsweise hohen Altersdurchschnitt der Bevölkerung seien diese Angebote dringend nötig.

Ein Lichtblick sei, dass vor allem von engagierten Ärzten Verbesserungen angeschoben werden. Aber es werde noch dauern, bis diese wirksam werden. Auch an einer besseren Vernetzung der Akteure untereinander werde gearbeitet. Wünschenswert sei mehr Hilfe von der Politik. "Ein Palliativkurs für Pflegekräfte zum Beispiel kostet mindestens 1500 Euro. Wer bezahlt das?", fragt Antje Kayser.

Bereits im vergangenen Sommer hatte es sich der Vater eines an Krebs gestorbenen Kindes aus der Uckermark zur Aufgabe gemacht, die selbst erlebten Missstände bei der Palliativversorgung zu benennen und im Dialog mit Politikern auf Verbesserungen hinzuarbeiten. "Das Sterben muss wieder in den Focus unserer Gesellschaft gerückt werden und den betroffenen Familien muss mehr Hilfe und Unterstützung durch die Gesellschaft zugestanden werden", forderte Alexander König in einem offenen Brief.