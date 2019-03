Zehn Todesopfer auf havelländischen Straßen

René Wernitz

Havelland (MOZ) Laut Bericht der für den Landkreis zuständigen Polizeidirektion West kam es 2018 zu 4.396 Verkehrsunfällen auf havelländischen Straßen. Zehn Todesopfer gibt es zu beklagen. Das sind doppelt so viele wie im Jahr davor. Obgleich sich die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr um 117 reduziert hat.

Sieben Hauptursachen nennt die Polizei. Wildunfälle rangieren weiter unangefochten an der Spitze. Sie summierten sich auf 804, im Jahr 2017 waren es allerdings noch 174 mehr gewesen. Ihr Anteil an den Unfällen im Havelland sank von 21,7 auf 18,2 Prozent. Mit acht verletzten Menschen ist die Opferzahl aber verschwindend gering im Vergleich zur Unfallursache "Vorfahrt/Vorrang". Dort gab es insgesamt 177 Verletzte bei 357 Crashs. Bei der Ursache "Abstand" stehen 257 Unfälle und 83 Verletzte in der Polizeibilanz.

Ums Leben kamen vier Menschen, als zu schnell gefahren wurde. Insgesamt 170 Unfälle resultieren aus überhöhter Geschwindigkeit, bei denen es 84 Verletzte gab. Dem Alkohol geschuldet waren 88 Unfälle mit 41 Verletzten und zwei Todesopfern. Unter Einfluss von Betäubungsmitteln kam es zu zehn Unfällen mit fünf Verletzten und zwei Getöteten. Es gab zudem 77 Baumunfälle mit 50 Verletzten und vier Todesopfern.

Da in den jeweiligen Unfallkategorien für sich aufgeführt, summiert sich die Zahl der Getöteten auf 12. Doch laut Therese Franz aus der Pressestelle der Polizeidirektion würde gelegentlich nicht klar sein, welche tatsächliche Ursache ein Unfall mit Todesopfer hat. So etwa könnten bei einem Baumunfall auch überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol und Betäubungsmittel ursächlich gewesen sein.