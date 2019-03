Neustädter Hengste in Pritzhagen

Gabriele Rataj

Pritzhagen (MOZ) Am Sonnabend präsentiert das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse) seine Deckhengste auf der Reitanlage der Familie Senftleben. Seit Langem schon zeugt diese Veranstaltung von vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern.

Am Sonnabend ist der Bollersdorfer Gemeindeteil Pritzhagen wieder einmal Treffpunkt für Besitzer und Züchter von Sportpferden. Dann zieht sich eine Auto- und Transporter-Parkschlange die Dorfstraße entlang und es gibt deutlich mehr Bewegung als sonst in dem kleinen Ort. In die Krugberghalle der Gestüt Senftleben GbR kommt das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt mit einer Auswahl von Erfolg versprechenden Deckhengsten.

Im heranziehenden Frühling werden nicht nur lang erwartete Fohlen geboren. Für alle Pferdezüchter sei es zudem jene spannende Zeit, in der bereits die Auswahl für den Vater der künftigen Fohlen getroffen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Neustädter Gestüte zur Ankündigung der Hengstpräsentation.

"Eine Sache für das Fachpublikum", sagt Bernd Senftleben auf Nachfrage der MOZ. Doch die Veranstaltung sei schon auch öffentlich, der Eintritt frei und für das leibliche Wohl sei gesorgt. Wer sich für Pferde interessiere oder sich einfach einmal ansehen möchte, wie eine solche Präsentation abläuft, ist daher willkommen.

Gemeinsam mit seiner Schwester Martina Günther und Vater Reinhard Senftleben führt Bernd Senftleben den Pferdezuchtbetrieb mit Landwirtschaft. Ein Betrieb mit langer familiärer Tradition, den schon die Eltern zu DDR-Zeiten als eine Abteilung der LPG Tierproduktion Bollersdorf betrieben, wie er erzählt. Als Kinder waren sie quasi hineingewachsen, hatten später selbst in der Landwirtschaft gelernt. Schon aus dieser Zeit resultieren die langjährigen Beziehungen zu den Neustädter Gestüten.

Diese rücken am Sonnabend mit einer "repräsentativen Auswahl junger und bewährter Vererber aus ihrem qualitätsvollen Hengstbestand" an, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Springpferdezüchter werden demnach auf den in S-Springen erfolgreichen Cornetino, den 2018 zum Bundeschampionat qualifizierten Zaccorado Blue oder den sprunggewaltigen Cocobell aufmerksam gemacht, aber ebenso auf den jüngst erfolgreich geprüften Andy Pur VDMZ, Kavalier Noir und Con Clyn.

Dressurpferdezüchter hingegen können auf Bela Bartok neugierig sein, einen Sohn des Neustädter Vizeweltmeisters Belantis, teilen die Neustädter Gestüte mit. Damontez von Damon Hill, Macron von Millenium und der Süddeutsche Vizechampion Benedetto Ragazzo seien weitere Hengste, die das Herz Dressurbegeisterter womöglich höher schlagen lassen.

Dem ersten Auftritt von Bela Bartok in einer Hengststation sieht beispielsweise seine Züchterin Nora Driesch mit großer Erwartung entgegen. Obgleich das Pferd inzwischen im Eigentum des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes steht, verfolgt sie dessen Weg mit viel Leidenschaft und ist von den Qualitäten des Tieres zutiefst überzeugt.

Gestütsreiterin Anna Weilert habe ihn 2018 mit zur weltbesten Dressurreiterin Isabell Werth genommen und dort in den Grundgangarten trainiert, lässt sie wissen. Beim 50-Tage-Test der Hengstprüfungsanstalt in Schlieckau (Niedersachsen) sei ihm viermal die Traumnote neun zuerkannt worden, zeigt sie sich stolz auf Bela Bartok.

Und nun dürfe er sich ebenso wie andere zukunftsträchtige Hengste in der Deckstelle Pritzhagen – einer von 13 in Berlin-Brandenburg und dem nördlichen Sachsen-Anhalt – auf Stuten freuen, sagt sie.

Sonnabend, 15 Uhr, Reitanlage Senftleben, Pritzhagen