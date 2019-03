Ausrichtung auf die Lausitz zu einseitig

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Zum zweiten Wirtschaftstag der Metropolregion Ost – Berlin-Marzahn/Hellersdorf, Märkisch-Oderland sowie Ahrensfelde und Schöneiche – hatten sich (wir berichteten) rund 120 Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Verbänden im Bürgerhaus angemeldet. Rainer Schinkel, stellvertretender Landrat, wartete dort mit interessanten Details auf. Als gemeinsame Ziele nannte er unter anderem, dass das Nadelöhr L 33 zwischen Hönow und Eiche sowie der Engpass in Ahrensfelde endlich geweitet und an beiden Stellen die Straßen ausgebaut werden sowie dass die Ostbahn zweigleisig nach Kostrzyn fahren und Zehn-Minuten-Takt der S 5 bis Fredersdorf eingerichtet werden soll. Märkisch-Oderland sei eine Wachstumsregion, in die zwischen 2012 bis 2018 zusätzlich 7000 Menschen gezogen sind, so dass hier jetzt 193 400 Bürger leben. Zwischen 2009 und 2018 wurden zusätzlich 7000 Sozialversicherungspflichtige registriert, die ihren Arbeitsort in MOL haben. Somit gebe es in diesem Landkreis mehr als 50 000 Arbeitnehmer. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liege bei unter sechs Prozent. Wichtigste Branchen seien Gesundheitswesen, Handel, Dienstleistungen und Baugewerbe. "Wir gehen von weiteren Ansiedlungen am Rande des wachsenden Berlins aus. Wir werden neue Flächen und weitere Angebote benötigen", sagte Schinkel mit Blick auf die in Aussicht stehende Eröffnung des Berliner Flughafens BER. Dieses Zeitfenster wolle der Kreis nutzen, es sei aber auch Chance für die gesamte Metropolregion.

Er kritisierte die Landespolitik. "Die Ausrichtung auf die Lausitz ist zu einseitig. Berlin ist zu eng, deshalb muss Ostbrandenburg erste Adresse werden", forderte er. Der Kreis Märkisch-Oderland habe diese Chance erkannt und gehe voran. Er habe vor, in Rehfelde, an der Ostbahn gelegen und in Nähe der B 1/5, einen größeren Gewerbestandort zu entwickeln.

Große Hoffnungen setzt Schinkel auf den Breitbandausbau, in den 160 Millionen Euro investiert werden. Der Landkreis investiere zudem in die Erweiterung von vorhandenen und den Bau eines neuen Gymnasiums. Die Kreisstraßen seien mittlerweile in akzeptablem Zustand, die Landesstraßen hingegen nicht.

Er lud Unternehmer und Schulabgänger ein, zur Ausbildungs- und Studienmesse career compass zu kommen, die die Metropolregion gemeinsam am 15. und 16. März von 9 bis 15 Uhr in der Giebelseehalle in Petershagen-Eggersdorf ausrichtet.(mei)