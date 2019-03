Mit Bewegung kochen

Fleißige Nachwuchsköche: Ein Teil der Drittklässler rührte am Projekttag gemeinsam Stracciatella-Quark an. Davor gab es für die Gruppe schon ein gesundes Piratenfrühstück mit Gemüsespießen. © Foto: Larissa Benz

Larissa Benz

Görzig (MOZ) Delia Plangg zeigt auf die Ernährungspyramide, die sie an die Tafel gemalt hat: "Eine kleine Handvoll Nüsse könnt ihr jeden Tag essen, das ist sogar gesund", sagt die Mitarbeiterin der Edeka-Stiftung. Sie und ihr Kollege Pascal Spindler sind mit dem Projekt "Mehr bewegen – besser essen" an der Grundschule Görzig zu Gast.

Bei dem Projekt gehe es vor allem darum, Kinder für gesundes Essen zu sensibilisieren, sagt Delia Plangg. Deshalb beginnt der Projekttag mit einem gemeinsam zubereiteten Frühstück: Piratenspieße aus Paprika, Tomaten, Käsestücken und kleinen Vollkornwürfeln stehen bei den Kindern hoch im Kurs: "Mir macht das Gemüse schnippeln am meisten Spaß", sagt der Drittklässler Tom. Zuhause koche er gerne mit seinen Eltern zusammen. Das Essen für die Görziger Drittklässler wird an diesem Tag vom Edeka-Markt in Beeskow gespendet.

Neben Ernährungsthemen sprechen die Mitarbeiter der Stiftung auch die Nachhaltigkeit an: Delia Plangg erklärt etwa, worauf man beim Fischkauf achten sollte.

Wichtig sei unter anderem das MSC-Siegel, das für schonenden Fischfang steht, der das Ökosystem nicht schädigen soll. Generell sei es Ziel des Projekts, die Schüler für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu sensibilisieren.

"Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich spielerisch mit Ernährung und Bewegung auseinandersetzen", sagt Delia Plangg. Immer wieder komme es bei ihren Besuchen an den Schulen vor, dass Kinder dabei seien, die noch nie selbst Essen zubereitet haben.

Auch Bewegungsspiele draußen sind Teil des Projekts: Am Dienstag weht es die bunten Kärtchen mit Ernährungssymbolen, die die Kinder rennend einsammeln sollen, allerdings gehörig durcheinander. "Kennt ihr noch ein anderes Spiel?", sagt Pascal Spindler und lacht, während er die Karten aufhebt.

Die Lehrerin der Drittklässler, Cornelia Lötzsch, begrüßt das Projekt: "Für die Schüler ist besonders schön, dass hier andere Darbietungsarten als im Unterricht zum Einsatz kommen", sagt sie. Generell sei es immer spannend, wenn Referenten von außen kommen. Auch im regulären Unterricht würden Themen wie Nachhaltigkeit und Vermeidung von Plastik angesprochen: "Aber wir kochen normalerweise nicht im Klassenzimmer", sagt sie und lacht.

Da die Schulmensa auch an diesem Tag mittags belegt ist, haben die Mitarbeiter der Edeka-Stiftung eine portable Kochplatte mitgebracht. "Wer von euch hat Lust auf Nudeln mit Gemüse-Tomatensoße?", fragt Delia Plangg in die Runde. Die meisten Finger der Kinder gehen nach oben. Vor dem Kochen schickt sie alle Kinder aber noch einmal zum Hände waschen. Das Gemüse wie Zucchini und Paprika schneiden die Kinder selbst: "Passt auf, dass ihr euch mit den Messern nicht schneidet", warnt Pascal Spindler.

Die Kinder bekommen Kochmützen und Schürzen aufgesetzt und werden in Gruppen eingeteilt: Während die einen die Gemüsesoße zubereiten, kümmern sich die anderen um das Anrühren eines Stracciatella-Quarks. Auch ein Obstsalat muss zubereitet werden. "Ich esse schon viel Süßes, aber ich versuche, das zu reduzieren", sagt der 9-jährige Arwin und lacht. Ihm habe neben dem Kochen besonders das Bewegungsspiel draußen gut gefallen.

Während eine Gruppe den Quark anrührt, darf auch ein bisschen genascht werden: "Das gehört dazu", sagt Delia Plangg und lacht. Auch Lehrerin Cornelia Lötzsch ist zufrieden: "Ich denke schon, dass das Projekt den Schülern ein paar Denkanstöße mit nach Hause gibt", sagt sie.