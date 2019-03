Wo Pferde erfolgreich bei der Integration helfen

dpa

Bernau (dpa) Der kleine Jamil strahlt über das ganze Gesicht. Fast schon routiniert sitzt der Siebenjährige auf der Ponystute Cleo, die ihre Runden durch die Reithalle des Reitvereins Integration Bernau (Kreis Barnim) dreht. Die Vereinsvorsitzende Andrea Harwardt läuft mit und passt auf, dass der geistig und körperlich behinderte Junge nicht vom Pferd rutscht. Jamils Pflegevater Jochen Walter aus Schönow (Barnim) beobachtet die Szene vom Rand aus und muss lächeln. "Wie sich der Junge seit dem regelmäßigen Training hier verändert hat, ist unglaublich."

Als das Kind, das nicht spricht, zu ihnen in die Familie kam, sei es emotionslos und desinteressiert gewesen. "Jetzt hat Jamil sichtbar Freude am Leben", sagt der Pflegevater. Der Junge laufe tapsig und breitbeinig, aber deutlich sicherer als früher, beschreibt Vereinschefin Harwardt. "Pferde haben im Schritttempo die gleichen Bewegungsmuster wie der Mensch. Wenn der schlecht oder gar nicht laufen kann, ersetzt das Tier ihm Beine und Rumpfmuskulatur und trainiert sie gleichzeitig", erläutert die Hippotherapeutin, während sie Cleo und Jamil nicht aus den Augen lässt.

Die Pferden angeborene Schreckhaftigkeit ist bei dem 18 Jahre alten Shetland-Pony Fehlanzeige. Die Stute ist gewohnt, dass nicht der Reiter die Zügel in der Hand hat, sondern ein Mensch, der ihr hinterher läuft. Sie ist ein Therapiepferd, speziell ausgebildet für die Arbeit mit Menschen mit Handicap.

Rund 100 geistig und körperlich behinderte Patienten betreut der Verein wöchentlich bei therapeutischen oder heilpädagogischen Übungen mit Pferd. Zu ihnen gehört auch Detlef Rosenthal. Der Bernauer erlitt vor zehn Jahren einen Schlaganfall, konnte danach weder laufen noch sprechen. "Inzwischen fahre ich sogar wieder Fahrrad, habe ein besseres Gleichgewicht und liebe Pferde", erzählt Rosenthal, der mehrmals die Woche zum therapeutischen Reiten kommt.

"Leider übernehmen die Krankenkassen die Kosten nicht. Damit unsere Leistungen bezahlbar bleiben, kosten 20 Minuten auf dem Pferderücken bei uns lediglich 25 Euro", macht die Vereinsvorsitzende deutlich. "Üblich sind eigentlich durchschnittlich 60 Euro." Sie und die weiteren Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich. Nur so könne das Angebot funktionieren.

Für ihre Verdienste sind die Bernauer vom Deutschen Olympischen Sportbund mit dem bundesweit 4. Platz beim Wettbewerb "Sterne des Sports" ausgezeichnet worden. Der Brandenburger Landessportbund hatte den Bernauern geraten, sich dafür zu bewerben. "Diese einzigartige Mischung aus sportlicher Aktivität, Inklusion und Therapie macht dieses Projekt so besonders", sagt Sprecher Fabian Klein. Es sei vor allem die Selbstverständlichkeit im Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap, die das Engagement der Bernauer ausmache.

Vom Preisgeld von 6 500 Euro will der Verein neben einem Pferdeanhänger für das Auto ein neues Therapiepferd anschaffen. "Da sind wir noch auf der Suche", erklärt Pferdetrainer und Vize-Vereinsvorsitzender Hendrik Falk. Dem Menschen zugetan und nicht ängstlich müsse so ein Tier sein, ausgeglichen gegenüber ungewohnten Geräuschen und Reaktionen des Reiters. "Das Pferd hat keine Vorurteile, macht bei Menschen keine Unterschied und ist erst einmal grundsätzlich freundlich", sagt Falk.

Gut ein Jahr dauert laut Hippotherapeutin Harwardt die Ausbildung des Pferdes. "Als erstes gilt es, im Training Vertrauen zu schaffen, damit es beispielsweise nicht scheut, wenn ein Reiter mittels Hilfsrampen aufsteigt oder unruhig auf dem Rücken herumzappelt."

Der Verein verbinde Integration mit Spaß auf dem Pferderücken, hieß es in der Jurybegründung bei den "Sternen des Sports". Physiotherapeutin Harwardt gründete ihn 1999, um Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten den Reit- und Voltigiersport zu ermöglichen. "Ich besaß damals zwei Pferde, war in der Hippotherapie ausgebildet, fand auf bestehenden Reiterhöfen dafür jedoch keinen Platz", erinnert sie sich. Also kaufte sie das zehn Hektar große Gelände am Rande Bernaus und fand schnell Mitstreiter.

Inzwischen gehören 21 Pferde zum Verein, zwölf davon mit der speziellen Ausbildung für die Hippotherapie. "Unsere Therapietiere sind gleichzeitig auch Sportpferde, bei Europa- und Weltmeisterschaften im Voltigieren erfolgreich", erzählt Falk.

Im vergangenen Jahr haben Vereinsmitglieder 20 syrischen Flüchtlingskindern einer Grundschul-Willkommensklasse aus Bernau ein Jahr lang deutsche Heimat- und Sozialkunde per Pferd vermittelt. "Acht von ihnen kommen jetzt regelmäßig zu uns zum Reittraining", freut sich Falk.