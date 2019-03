Ein Feuerwehrmann steht auf ausgezogener Feuerleiter vor einer ausgebrannten Wohnung eines Hochhauses in der Wendlandzeile und bringt seine Kollegen mit Druckluftflaschen in die Wohnung. Im 3.OG brannte es aus noch ungeklärter Ursache. Ein Mann kam dabei ums Leben. © Foto: Annette Riedl/dpa

