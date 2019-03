Gegner überrollt

Martin Terstegge\MOZ

Bad Belzig Im Prinzip könnte man den Bericht über den 47:26-Erfolg der Handballerinnen des MBSV Belzigüber die TSG Lübbenau kurz halten: "Alles super!"

Selbst bei längerem Nachdenken fiel Trainer Denis Wandersee als Minuspunkt lediglich die "Chancenverwertung" bei 47 erzielten Treffern ein. Er weiß aber selbst: "Das wäre Jammern auf ganz hohem Niveau."

Gegen die TSG hatten die MBSV-Frauen ihre bislang einzige Saisonniederlage bezogen. Dementsprechend ließ Wandersee konzentriert auf dieses Spiel hin trainieren. Einer der Punkte des Matchplans, der komplett umgesetzt wurde, war es Vanessa Jank aus dem Spiel zu nehmen, die im Hinspiel zehn Tore warf. Dies übernahmen Anne-Sophie Mutzek und Emma Hermann bravourös, auf lediglich zwei Treffer kam die TSG-Spielerin.

Bis zur 10. Minute sah es für die Gäste, beim 4:8 aus ihrer Sicht, noch halbwegs verträglich aus. Keine zwei Minuten später nahm der TSG-Trainer beim 4:10 eine Auszeit, aber ohne die erhoffte Wirkung. Die Gastgeberinnen spielten wie aus einem Guss. Entweder trafen sie per Tempogegenstoß, aber auch aus dem Postionsangriff waren sie sehr effektiv, da sie geduldig auf die Lücken warteten. Zur Pause bejubelte das heimische Publikum in der Baurhalle einen 24:10-Vorsprung.

Wandersee war schon längst zum Wechseln und Probieren übergegangen, ohne dass es einen großen Bruch im MBSV-Spiel gab. Angesichts des immer größer werdenden Vorsprungs machten die Bad Belzigerinnen in der Abwehr nicht mehr den letzten Schritt, doch in der Offensive behielten sie ihre Qualität bei, was auch im 47:26-Endstand seinen Ausdruck fand.

"Ich glaube, ich habe hier noch kein besseres Frauenspiel gesehen", lobte Trainer Wandersee den Auftritt. An diesem Sonntag (10. März) ist um 14 Uhr der Elsterwerdaer SV 94 zu Gast. Bei einem Sieg winkt der Sprung an die Tabellenspitze.

MBSV: Kleetz, Kelm, Meseberg, Mutzek 1, Zithier 9, Hoffmann 3, Melzer 11, Dalibor 6, L. Hermann 8, Fiedler 4, E. Hermann 3, Okowiak 2.