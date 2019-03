Mandy Oys

Marwitz (MOZ) Maschinen und Werkzeuge im Wert von rund 7 000 Euro sind aus einem Kleintransporter der Marke Peugeot in Marwitz gestohlen worden.

Der Einbruch geschah bereits am Montag, der Tag, an dem auch in Neulöwenberg ein Transporter mit Werkzeugen im Wert von etwa 8 000 Euro aufgebrochen worden war. Der Marwitzer Vorfall wurde jedoch nicht direkt in der Inspektion, sondern beim Revierpolizisten angezeigt, erklärt Polizeisprecher Stefan Rannefeld.

Die Polizei kennt die Täter noch nicht, einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in mehrere Kleintransporter schließt sie nicht aus.