Oberhavel-Schiedsrichter auf großer Tour

Stefan Zwahr

Kiel (MOZ) Acht Schiedsrichter des Fußballkreises Oberhavel-Barnim gingen am Freitag auf Reisen. Ziel war das Holstein-Stadion in Kiel, wo die Sportvereinigung im Zweitliga-Spiel auf den 1. FC Union Berlin traf. "Das war eine ganz coole Sache", schwärmt Daniel Schiller vom FC 98 Hennigsdorf. Dieser hatte die Tour maßgeblich organisiert. Ziel sei es gewesen, mit anderen Schiedsrichtern einmal außerhalb der eigenen Spieltage in Kontakt zu kommen. "Was ist da Optimaler, als eine gemeinsame Fahrt. Es war eine Aktion, die verbindet."

In der Hafenstadt an der Ostseeküste wurde die Oberhavel-Reisegruppe von Marian Thiessen, dem Schiedsrichter-Obmann des Zweitligisten, empfangen – und überreichten als Mitbringsel einen Schal und Wimpel des FC 98. Diesen vertraten neben Schiller auch Schiedsrichter-Obmann Tim Conrad, Christian Kondor und Manuel Kronbichler. Zur Delegation gehörten zudem Paul Olschewski (Hohenbruch), Guido Beussel und Florian Birkholz (beide Germendorf) und Julian Querin (Zehlendorf). "Für uns war es der erste Trip in dieser Form", berichtet Schiller, der mit den Assistenten Olschewski und Querin ein festes Gespann in der Landesklasse bildet. "Wenn wir da als Team unterwegs sind, gilt die Konzentration dem Spiel. Nun war es ein ganz anderes Feeling, wenn du nicht nur über das Schiriwesen plauderst, sondern auch einmal dazu kommst, dich über Privates auszutauschen."

So angenehm wie die Gespräche, sei auch der Aufenthalt im Stadion gewesen. Schiller: "Ich war zum ersten Mal in Kiel beim Fußball. Im Vergleich zur Bundesliga fand ich die Stimmung besser und angenehmer. Es war eine geile Atmosphäre." Als sehr angenehm empfand der frühere Sportliche Leiter des TuS 1896 Sachsenhausen das faire Auftreten der Anhänger. "Die haben eine geile Fankultur. Der Gegner wurde auch da nicht gefeiert, aber auch nie niedergemacht."

Beim Spiel selbst hielt es Schiller mit dem Gastgeber. "Ich bin kein Kiel-Fan. Und Union ist mir auch nicht unsympathisch. Aber ich finde gut, was Holstein aus den begrenzten Möglichkeiten seit Jahren macht. Hinzu kommt, dass Kiel wie wir einen Storch als Maskottchen hat." Letztendlich habe Union an diesem Tag aber den besseren Fußball gezeigt. "Sie haben verdient mit 2:0 gewonnen."

Daniel Schiller schließt nicht aus, dass es eine weitere Tour der Schiedsrichter gibt. "Noch ist nichts geplant, aber Wünsche sind schon da." Wichtig sei, dass Ausflüge mit dem Spielplan vereinbar sind. Am Sonnabend waren die Referees um zwei Uhr morgens zurück – und wenige Stunden später auf den Plätzen Brandenburgs im Einsatz.