Auto des Schwagers war offenbar in Brandenburg

© Foto: Polizei Berlin

dpa/MOZ

Frankfurt (Oder) (dpa/MOZ) Die Berliner Polizei setzt ihre intensive Suche nach der vermissten Rebecca oder ihrer Leiche weiter fort. Ein pinkfarbener Renault Twingo steht derzeit im Mittelpunkt der Ermittlungen. Nach Informationen der "Bild" soll das Auto, welches sich Rebeccas Schwester und ihr verdächtiger Lebensgefährte teilen, am Morgen von Rebeccas Verschwinden in Brandenburg festgestellt worden sein.

Das Automatische Kennzeichenerfassungssystem (KESY) der Brandenburger Polizei habe das Fahrzeug auf der Autobahn in Richtung Frankfurt (Oder) erfasst. Unklar sei bisher, ob der 27 Jahre alte Schwager mit Rebecca in dem Fahrzeug unterwegs war.

Die 15-jährige Jugendliche war vor mehr als zwei Wochen, am Morgen des 18. Februar, verschwunden. Die Kriminalpolizei geht mittlerweile davon aus, dass Rebecca tot sei. Ihr Schwager sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Die Eltern und Schwestern von Rebecca sollen ihn für unschuldig halten, wie Zeitungen berichteten.

Rebecca hatte in dem Einfamilienhaus der Familie ihrer Schwester in einer ruhigen Wohngegend übernachtet. In der Nacht oder am Morgen verschwand sie. Kurz darauf wurde ihr Handy dauerhaft abgeschaltet.

Die Polizei bittet um Mithilfe!

- Wer hat das Auto des Tatverdächtigen am Vormittag des 18. Februar 2019 und/oder in den Nachtstunden vom 19. zum 20. Februar gesehen?

- Wer kann Angaben zu Aufenthaltsorten des Tatverdächtigen zu diesen Zeiten machen?

- Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Bezugspunkte von ihm benennen, die zwischen Berlin und Frankfurt/Oder liegen?

- Wer kann Angaben zum Verbleib der abgebildeten Fleecedecke (Größe ca. 150 × 200 cm) machen, die seit der Tat aus dem Haushalt des Tatverdächtigen fehlt?

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter folgender Rufnummer (030) 4664-911333 oder per E-Mail (lka113-hinweis@polizei.berlin.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.