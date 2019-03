Frauenpreis für Krugpark-Mitarbeiterinnen

Erhard Herrmann

Brandenburg Erst 1957 wurde in Deutschland ein Gesetz erlassen, das die Geschlechterverhältnisse im Bürgerlichen Gesetzbuch der Bundesrepublik revolutionierte. "Natürlich hat sich seit dem vieles zum Positiven gewendet. Aber wir müssen in allen Lebensbereichen intensiv weiter an der Gleichberechtigung arbeiten", sagte die Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Köppe diesbezüglich zur Eröffnung der Brandenburgischen Frauenwoche im Krugpark.

Wie recht sie hat, zeigt eine Studie zur "Gender Gap", der Geschlechterlücke des Weltwirtschaftsforums. Sie zeigt, dass erstmals seit 2006 die Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen weltweit größer geworden ist. Wenn sich aktuelle Trends fortsetzen, dauert es global noch 100 Jahre bis zur Gleichberechtigung. Die Bundesrepublik steht auf Rang zwölf der gerechtesten Staaten zwischen Frankreich und Namibia.

Ein Negativ-Trend ist auch im Bundestag zu beobachten. "Hier ist die Frauenquote von 36 auf 30 Prozent gesunken. Man darf erreichte Errungenschaften nur als Zwischenstation betrachten und muss am Ziel der Gleichstellung festhalten", sagte der Oberbürgermeister Steffen Scheller in seinen Grußworten.

Neben dem Stadtoberhaupt gehörten die Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann, Klaus-Christoph Claveé, der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts sowie die Landtagsabgeordneten Ralf Holzschuher (SPD) und Knut Große (CDU) als geladene Gäste zu den moralischen Unterstützern der Frauenwoche, die unter dem Motto "Hälfte/Hälfte – ganz einfach" steht.

Zur Eröffnung der Frauenwoche in der Stadt gehört die Überreichung des Brandenburger Frauenpreises, initiiert von Margrit Spielmann. Ausgezeichnet wurden Sigrid Weigmann und Andrea Kausmann vom Naturschutzzentrum Krugpark. "Beide haben mit ihrer Arbeit, die weit über das Übliche geht, den Krugpark zu einem Kleinod für die Stadt Brandenburg gemacht", lobte Margrit Spielmann.

Sigrid Weigmann leitete über 20 Jahre das Naturschutzzentrum. Mit dem gleichen Engagement übernahm Andrea Kausmann als langjährige Mitarbeiterin 2013 diese Aufgabe. Aus einer Baracke und vielen guten Ideen von Sigrid Weigmann hat sich das Naturschutzzentrum zu einem Hotspot für den Natur-und Umweltschutz entwickelt. Bildungsangebote und Exkursionen stehen im Mittelpunkt. Beliebt sind die zahlreichen Veranstaltungen die mit einer Mischung aus dem notwendigen Ernst aber mit Spaß und Unterhaltung auf den Umweltschutz aufmerksam machen. "All das ist nur dank aller Mitarbeiter möglich, den freiwilligen Helfern und natürlich dem Förderverein, der sich nie zu schade, für eine Arbeit war, um notwendige Gelder oder Dienstleistungen zu beschaffen", sagte Andrea Kausmann und machte auf ein besonderes Jubiläum aufmerksam. Am 25. Mai findet zum 30. Mal das Krugparkfest statt. Wie immer wird dann auch der Brandenburger Umweltpreis verliehen für den noch Bewerbungen möglich sind.