Aequinox ist teilweise ausverkauft

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Gabriele Lettow ist sehr zufrieden damit, wie sich die zehnte Auflage des Musikfestivals zur Tag- und Nachtgleiche entwickelt, das von Donnerstag, 21., bis zu Sonntag, 24. März, in Neuruppin stattfindet.

Immerhin sind schon drei der acht Veranstaltungen ausverkauft, wie Lettow am Dienstag erklärte. Es handelt sich dabei um den Auftritt "The Dowland Realbook" am Freitagabend in der Siechenhauskapelle sowie die beiden Veranstaltungen "Die Reisen des Marco Polo oder Nichts über China!" und "Die Abenteuer des Don Quichote", die am Sonnabend und Sonntag im Kornspeicher Neumühle stattfinden.

Doch bei den restlichen Veranstaltungen gibt es freie Plätze. Da ist zum Beispiel die Eröffnungsveranstaltung, die am Donnerstagabend um 20 Uhr in der Siechenhauskapelle beginnt. "Kurz vor 10" heißt das Motto, unter dem das Jubiläum der Reihe gefeiert wird. Wer dort hin möchte, braucht nicht zu bezahlen, weil der Eintritt frei ist.

Musikalisch gibt es den Startschuss am Freitagabend um 19.30 Uhr im Stadtgarten mit dem "Sommernachtstraum!". Bei der Shakespeare-Revue ist Dominique Horwitz als Sprecher zu erleben. Neben ihm gestalten den Abend die Sopranistin Marielou Jacquard, Suse Wächter mit Puppenspiel und die Lautten Compagney. Karten dafür gibt es zum Preis von 28 Euro.

Das Konzert "Trionfo dei Piffari", das am Sonnabend in der Evangelischen Kirche in Fehrbellin stattfindet, hält für Besucher ab 15 Uhr Instrumentalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts bereit. Dort spielen die Capella de la Torre und Katharina Bäuml. Wer dabei sein möchte, zahlt dafür 25 Euro.

Mit "Effi Briest und die Kunst des Ehebruchs" stimmt das Aequinox-Festival am Sonnabend auch auf die anstehenden Feierlichkeiten zum Fontanejahr ein. In der Kulturkirche erwartet die Gäste um 20 Uhr ein Programm, durch das der künstlerische Festivalleiter Wolfgang Katschner zusammen mit Christian Filips führen wird, der schon seit vielen Jahren bei den Festtagen für Buch und Regie der Veranstaltungen verantwortlich zeichnete, die mit ihrem Mix aus Lyrik und Musik ungewohnte Wege betraten. Am Samstagabend sind in der Kulturkirche als Sprecherin Eva Mattes sowie das Calmus Ensemble, die Lautten Compagney und das Barockensemble der Musikschule Barnim zu erleben. Karten kosten je nach Kategorie 35, 25 oder 20 Euro.

Den Abschluss bildet am Sonntagnachmittag um 16 Uhr das Konzert "Landmarks – Meilensteine" im Konzertsaal der Ruppiner Kliniken. Dort tritt das Calmus Ensemble auf: Sopranistin Anja Pöche, Countertenor Stefan Kahle, Tenor Tobias Pöche, Bariton Ludwig Böhme und Bass Manuel Helmeke. Karten dafür kosten 20 Euro. Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei www.reservix.de oder beim RA, Karl-Marx-Straße 48.