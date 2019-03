"Effi Briest": Premiere am 12. Juli

René Wernitz

Ribbeck (MOZ) Im Jubiläumsjahr "Fontane.200" ist die Bühne der Ribbecker Schlossfestspiele für den Dichter reserviert. Theodor Fontanes Klassiker "Effi Briest" wird zunächst vor Schlosskulisse inszeniert. Premiere ist am 12. Juli um 19 Uhr, fünf weitere Vorstellungen sind in dem Monat geplant.

Laut weiteren Veranstalterangaben gibt es am 27. Juli ein Gastspiel in Fontanes Geburtsstadt Neuruppin. Es folgen zwei Gastspiele in Berlin, dem Sterbeort des berühmten Schriftstellers, am 3. und 4. August im Jagdschloss Grunewald. Am 10. August sind die Schlossfestspiele dann in Neustadt/Dosse zu Gast, auf dem Paradeplatz des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts und am 11.August ist das Trakehner Gestüt Gut Staffelde der Spielort für "Effi Briest". Weiter geht es am 17. August zur Burg Beeskow und mit einer Doppelvorstellung am 24. und 25. August bei der Landesgartenschau in Wittstock endet die Brandenburger Tournee. Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellung ist bei www.reservix.de bereits geöffnet, alle Infos stehen auch auf www.schlossfestspiele-ribbeck.de.