Kraniche und andere Zugvögel schon wieder zurück in der Region

Brian Kehnscherper

Kremmen/Fehrbellin (MOZ) Durch die milden Temperaturen machen die Kraniche deutlich früher als üblich auf ihrem Zug nach Norden Rast auf den Feldern in Kremmen und im Ruppiner Land.

Laut Thomas Frey vom Landesumweltamt sorgten bislang ausgedehnte und stabile Hochdruckgebiete, die von den spanischen und südfranzösischen Überwinterungsgebieten bis nach Mitteleuropa reichten, für die zeitige Ankunft der Glücksboten. "Auch andere Vogelarten nutzten das günstige Zugwetter und kehrten deutlich früher als in normalen Jahren nach Brandenburg zurück", erklärt der Fachmann. Daher seien Feldlerchen, Weißstörche und Kiebitze bereits in der Region zu sehen. Der Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch konnte so bereits den ersten Storch des Jahres begrüßen, der seinen Horst am Kremmener Marktplatz hat.

Was die Kraniche angeht, steigt die Zahl der Tiere, die die Region gar nicht verlassen, sondern in Brandenburg überwintern. Erste Überwinterungsversuche hat es laut Frey in den 1980er-Jahren gegeben. Seit Mitte der 1990er-Jahre habe deren Zahl zugenommen. "Die Anzahl schwankt jedoch. Bei schneereichen Kälteperioden liegt sie niedrig, milde Winter begünstigen die Überwinterer. Es gibt inzwischen keine Jahre mehr, in denen Kraniche nicht in Brandenburg überwintern", so Frey. Finden sie nicht genug Nahrung, ziehen sie weiter nach Süden.

Wie viele Tiere sich jetzt im Rhinluch aufhalten, kann er nicht exakt beziffern. Anders als im Herbst, wenn die Vögel im Rhinluch rasten, um sich für den Zug nach Süden zu stärken, werden im Frühjahr keine systematischen Zählungen vorgenommen. Die durchziehenden Vögel werden bereits seit rund einem Monat beobachtet. In den vergangenen Frühjahren rasteten zwischen 3 000 und 5 000 Kranichen im Rhinluch. Durch die überfluteten Felder sind sie geschützt vor Räubern, zu denen vor allem der Fuchs zählt.

Auf ihrer Reise nach Norden verweilen die Tiere allerdings deutlich kürzer auf den Rastplätzen, als sie es im Herbst tun. Vergangenen Herbst wurden rund um Linum fast 75 000 Kraniche an einem Tag gezählt. In einigen Jahren lag die Zahl bei weit über 100 000 Vögeln. Weil sie im Frühjahr nur für wenige Tage in der Region rasten, kommen derartige Ansammlungen in dieser Jahreszeit nicht zustande. "Bisweilen wird Brandenburg sogar überflogen, um beispielsweise die Brutplätze in West- und Zentralpolen direkt zu erreichen", weiß der Fachmann zu berichten.