Geschärfter Blick auf berufliche Zukunft

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin. (MOZ) Mit dem Projekt "Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft" öffnen der Landkreis und dessen Stiftung sowie die Agentur für Arbeit rund 630 Siebtklässlern in der Region den Blick dafür, welchen Berufsweg sie einschlagen können. Bereits zum fünften Mal wird vom 11. bis zum 14. März ein Erlebnisparcours angeboten, nach dessen Bewältigung die Schüler eine bessere Vorstellung davon haben, was sie privat und beruflich erreichen wollen.

"Schüler haben oft noch eine sehr eingeschränkte Perspektive", sagte Marion Strelow vom Kommunikationsbüro Sinus, das das Projekt steuert. Den meisten Schülern sei oft nicht bewusst, was sie können, welche Stärken sie haben und wie sie später ihr Leben gestalten wollen.

Beim Entdecken der eigenen Stärken, der Entwicklung des Selbstbewusstseins und dem Finden von Zukunftsperspektiven will "Komm auf Tour" helfen. Auf rund 500 Quadratmetern müssen die Mädchen und Jungen verschiedene Aufgaben – oft spielerisch – bewältigen. Dabei verbirgt sich hinter mancher Herausforderung nicht das, was die Schüler erwarten. Wer "Betten bauen" wählt, muss nicht unbedingt handwerklich begabt sein. Denn am Ende kann es passieren, dass er ein Bett beziehen muss.

Bei der "Shopping Tour", die oft von Mädchen gewählt wird, ist nicht ausgeschlossen, dass sie einen Siphon anschrauben müssen, der gerade eingekauft wurde. Und ohne es geplant zu haben, sehen sich die Schüler mit Aufgaben konfrontiert, die sie unter anderen Umständen vielleicht gar nicht bewältigt hätten. Am Ende sollen die Schüler genau wissen, wo ihre Stärken liegen. Begleitet werden sie dabei von den Berufsberatern der Agentur für Arbeit und Mitarbeitern des kreislichen Gesundheitsamtes.

Laut Kreis-Bildungsamsleiterin Anke Somschor soll das Projekt dabei helfen, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden und etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. Der Landkreis und die Agentur für Arbeit lassen sich das auch richtig was kosten: 51 013 Euro, Davon übernimmt der Kreis 51 Prozent, die Agentur den Rest.

Die Agentur für Arbeit will mit ihrer Beteiligung dazu beitragen, dass die jungen Leute ihr berufliches und privates Glück in der Region suchen. "Wer einmal weg ist, kommt nicht wieder – höchstens zu Besuch", so Cornelie Schlegel, Chefin der Agentur in Neuruppin. Dabei sei wichtig, den Jugendlichen die Wege aufzuzeigen, was sie alles werden können. Denn Mädchen und Jungen würden bei der Berufswahl selten über den Tellerrand hinausschauen.

Im Jahr 2017/2018 sei jeder elfte Azubi in den Einzelhandel gegangen. 24 Prozent aller Mädchen wollten das. "Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass sie sich dort weiterentwickeln können. Aber es gibt auch andere Berufe, die sich zum Beispiel besser mit der Familienplanung vereinbaren lassen", sagte Schlegel. Kein einziges Mädchen habe sich im gleichen Zeitraum um eine Ausbildung in einem Job im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik beworben. "Wir müssen aus dem Schubladendenken rauskommen", betont Schlegel.

Es gibt einen Infoabend zum Parcours "Komm auf Tour" für die Eltern der Siebtklässler: am Montag, 11. März um 18.30 Uhr in der Kulturkirche.