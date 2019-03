Minister-Premiere an der Poststraße

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt. (MOZ) Mehr Zeit als zunächst geplant, hat sich Brandenburgs Gesundheitsministerin am Mittwoch bei einem Besuch in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt genommen. Susanna Karawanskij (Linke) schaute sich das Schulgebäude an der Poststraße und die Räumlichkeiten für sämtliche Fachrichtungen an. Es war eine Premiere für die Politikerin, die seit September 2018 im Amt ist. Nach Angaben der Schulleitung war zudem Zeit vorhanden für ein Gespräch mit der Leitung der Schule, in der aktuell etwa 350 Schüler in ganz verschiedenen Berufen ausgebildet werden. Insgesamt gibt es dort sechs Fachrichtungen. Seit 1954 ist das Haus eine staatlich anerkannte Fachschule für Gesundheits- und Pflegeberufe.