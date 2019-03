Overtourism-Problem "in zwei bis drei Jahren vorbei"

dpa

Berlin Dubrovnik in Kroatien will seine Probleme mit zu vielen Touristen bald überwinden.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir das Overtourism-Problem in den nächsten zwei bis drei Jahren hinter uns haben", sagte Romana Vlasic, Chefin des Tourismusverbandes von Dubrovnik, auf der Reisemesse ITB in Berlin (noch bis 10. März).

Bereits 2018 habe die Stadt ein großangelegtes Programm aufgesetzt. Dieses sieht unter anderem eine bessere Koordinierung der in der Stadt ankommenden Kreuzfahrtschiffe vor. Von diesem Jahr an sind noch höchstens zwei Schiffe pro Tag erlaubt. Reguliert werde darüber hinaus jetzt zum Beispiel, in welchen Abständen Busse die Kreuzfahrtpassagiere in die Altstadt bringen. Alle Lösungen funktionierten jedoch nur mit einer starken Einbindung der örtlichen Bevölkerung, sagte Vlasic. Dubrovnik hat rund 40 000 Einwohner.

Immer wieder gab es in Dubrovnik in den vergangenen Jahren Probleme mit den rund zwei Millionen Touristen pro Jahr. Die enge Altstadt war manchmal völlig überfüllt. "Teilweise konnten selbst die Übernachtungsgäste in den Hotels nicht mehr vor die Tür", so Vlasic.