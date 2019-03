Siegerpokal für eine Potsdamer Kanutin

Geheimnis gelüftet: Erst am Dienstag bei der Ehrung im Rathaus erfuhren die Aktiven, wer die Uckermärker Sportler des Jahres 2018 aus dem Altkreis Angermünde und Gramzow sind. Am Ende gab’s das obligatorische Gruppenfoto. © Foto: Oliver Voigt

Angermünde (MIT) Die Kanutin Saskia Regorius und die Männer des Handball-Clubs 52 Angermünde sind die Sieger der diesjährigen Wahl der Uckermärker Sportler des Jahres 2018. Das Geheimnis, wer die meisten Stimmen bekam, wurde am Dienstagabend im Angermünder Rathaus gelüftet.

Es war eine launige Veranstaltung, die die nominierten Sportler, deren Familien und Freunde sowie Vertreter der Stadt am Dienstag erwartete. Sie erlebten nicht nur das humorvolle Geplänkel der Gastgeber – Bürgermeister Frederik Bewer und MOZ-Sportredakteur Jörg Matthies – mit, sondern auch die eine oder andere Überraschung bei der Bekanntgabe der Platzierungen. Vor allem aber erfuhren die Anwesenden im Saal jede Menge Interessantes über die Hauptpersonen des Abends.

Bürgermeister Frederik Bewer bedankte sich während der Begrüßung bei der Märkischen Oderzeitung und Sportredakteur Jörg Matthies für die Arbeit, die jedes Jahr hinter der Sportlerumfrage steckt und deren Ergebnis auch immer bis zur letzten Minute streng geheim gehalten wird. Er würdigte aber auch die Vereine und die Trainer, die ehrenamtlich wirken. Es gehe nicht nur um Sport, sagte er. "Das ist auch Stadtleben und Gesellschaft. Viele Kinder finden Halt im Sportverein." Deshalb habe die Stadt auch 2018 einiges in diesen Bereich investiert.

Danach gab Jörg Matthies die Umfrageergebnisse bekannt. Alle waren gespannt, wer den Titelverteidiger Klaus Sewekow ablöst und wie die Läufer in diesem Jahr abschneiden. Wie immer entschied darüber keine Fachjury, sondern die Popularität. "Wessen Fans am mobilsten sind, der gewinnt", meinte Jörg Matthies.

Die Kandidaten mussten schon mit Leistung überzeugen, um auf den Stimmzettel zu kommen. Auch wenn diesmal weniger Stimmen abgegeben wurden, gab es ein eindeutiges Ergebnis.

Die drei Erstplatzierten bekamen einen Pokal. Eine Urkunde und Anerkennung erhielten jedoch alle sechs Sportler und Mannschaften. Durch kurze Interviews mit den Platzierten erfuhr man mehr über die verschiedenen Sportarten vom Blankbogensport, den Heiko Poppe in seiner knappen Freizeit erfolgreich bis zum Deutschen Meistertitel betreibt, bis zum Motocrossfahrer Oliver Simon. Er fährt schon 20 Jahre lang mit vielen PS auf zwei Rädern und ist heilfroh, wenn er unverletzt durch die Saison kommt, erzählte er. In diesem Jahr pausiert er für seine Familie. Gerade wurde sein drittes Kind geboren.

Diesmal hat es mit Martin Oertel sogar ein Mannschaftssportler als Einzelner auf den Stimmzettel geschafft. "Er hat entscheidenden Anteil am Klassenerhalt des Angermünder Fußballclubs. Er hat mehr als die Hälfte der Tore geschossen und war Torschützenkönig in der Landesliga", verriet Jörg Matthies.

Spannend wurde es vor allem an der Spitze der Einzelwertung. Hier machte mit Saskia Regorius eine Schönowerin, die in Potsdam trainiert, das Rennen vor der Läuferin Yvonne Langbecker. "Sie hat in der Uckermark wohl noch sehr viele Freunde und Wegbegleiter", meinte der Sportredakteur. Auch die Oma hatte sich beim Stimmensammeln mächtig ins Zeug gelegt. Mutti Heike nahm in Abwesenheit der Vierten der U23-WM 2018 den Sieger-Pokal entgegen.

Nach den Gratulationen und dem Gruppenfoto lud der Bürgermeister alle Anwesenden zum Büfett und zum Plausch in seinen Beratungsraum ein.

Auch die kulturelle Umrahmung des Abends war übrigens eine sportliche Leistung der drei Mädchen und Jungen von der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule. Theresa, Anton und Jonathan gaben am Schlagzeug alles.