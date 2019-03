Loose-Bewohner beklagen Lärm und Müll

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Sie leben auf einsamen abgelegenen Gehöften, fühlen sich oft abgehängt, mit ihren Problemen zu wenig gehört, die Bewohner von Seelow-Loos. Dirk Drabinski ergriff die Initiative und bat um eine Einwohnersammlung für die Seelow-Looser. Vor allem in der Bauphase der Biogasanlage hatte es solch eine Runde schon mal gegeben. Bürgermeister Jörg Schröder und Bauamtsleiter Jörg Krüger hatten in der neuerlichen Runde im Rathaus einiges zu notieren.

Die Sache mit dem Müll zum Beispiel. "Die meisten interessieren sich nicht für unsere Gehöfte, aber wenn sie illegal Müll abladen wollen, wissen sie, wohin sie fahren müssen", schimpfte eine Anwohnerin. Eine Tour durch Seelow-Loos bestätigt dies. Vor allem ein eingefallenes Grundstück entwickelt sich zur Müllhalde. Das Problem: Es ist nicht eingezäunt und befindet sich in Privatbesitz. "Wir dürfen nur agieren, wenn Gefahr von diesem Grundstück ausgeht", erklärte Krüger. Müll liegt aber auch an anderen Wegen – blaue Säcke mit Unrat, Sperrmüll, Dämmmaterial, Farbeimer. Den Feldweg parallel zur Umgehungsstraße ziert aus den Autos herausgeworfener Abfall. Die Bewohner boten an, den Müll in einer gemeinsamen Aktion einzusammeln, wenn die Stadt einen Container bereit stellt.

Drabinski verwies auf den durch das Baugeschehen zerfahrenen Plattenweg in Richtung Seelow Loos 15. Auch die Pflasterstraße sei stark beschädigt worden. Dazu gab es schon einen Vorort-Termin. Für ihn sei unverständlich, dass es vor Baubeginn keine Dokumentation gibt. Jörg Krüger verwies auf die komplizierte Arbeit mit der Bahn. Die sei Staat im Staate, informiere lediglich und mache es der Kommune schwer, Ansprechpartner zu finden. Das Baufahrzeuge besagte Straßen nutzen, sei so nicht abgestimmt gewesen. Frage man nach, werde die Nutzung abgestritten. "Wir sind in der Beweispflicht", so Krüger.

Harsche Kritik gab es zur Biogasanlage. Die sei noch einmal erweitert worden, wodurch die Belästigungen zugenommen hätten, berichteten die Anwohner. Es werde Tag und Nacht gefahren, geschoben, abgefackelt. Durch die freie Lage dröhne es über ganz Seelow-Loos. Nicht eingelöst worden seien Zusagen für einen verbesserten Lärmschutz mittels Anpflanzungen und Schutzwall. Der Betreiber zeige sich nicht kooperativ, klagten die Anwohner. Jörg Schröder bekannte, dass er ein besseres Miteinander erwartet habe. Ende 2018 habe die Stadt das Gespräch gesucht, bisher gebe es keine Resultate. Dass die Straße von der B 1 zur Anlage durch die Anlieferungen der Produkte stark beansprucht und beschädigt wird, stehe außer Frage. Eine Tonnagebegrenzung sei aber rechtlich nicht durchsetzbar. "Der Betreiber nutzt seine rechtlichen Möglichkeiten aus", erklärte Schröder. Und versicherte, dass die Verwaltung die angesprochenen Probleme angehen werde.