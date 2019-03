Zehn Zentimeter dicker Asphalt

MOZ

Bernau Die sogenannte erweiterte Straßenunterhaltung wird in diesem Jahr in Bernau deutlich ausgeweitet. Vorgesehen ist, unbefestigte Straßen im Stadtgebiet auf einer Länge von insgesamt rund acht Kilometern zu befestigen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 1,125 Millionen Euro und werden aus dem Stadthaushalt bezahlt.

Folgende Straßen sollen 2019 mit einem rund zehn Zentimeter dicken Asphaltband versehen werden:

Ortsteil Birkenhöhe: Ahornstraße, Birkenstraße, Blumberger Weg, Buchenstraße, Lindenstraße, Pappelstraße, Rotdornstraße;

Wohngebiet Blumenhag: Kornblumenstraße;

Wohngebiet Eichwerder: Reuterstraße, ein Teil der Lessingstraße, Schenkendorfstraße, Schlegelstraße, Theodor-Fontane-Straße, Uhlandstraße;

Wohngebiet Friedenstal: Lahnstraße, Maasstraße, Werrastraße, Isarstraße (letztere noch in Prüfung);

Ortsteil Ladeburg: Dahlienweg, Tempelfelder Weg, Veilchensteg, Grenzweg;

Wohngebiet Nibelungen und Bernau-Süd: Brunhildstraße, Siegfriedstraße, Wielandstraße, Guntherstraße;

Wohngebiet Rutenfeld/Kirschgarten: Feldweg, Rollenhagenstraße;

Ortsteil Schönow: oberer Abschnitt der Waldstraße.

In der Prioritätenliste bislang nicht berücksichtigt sind Straßen in Börnicke. Hier bestehe noch Abstimmungsbedarf, heißt es aus dem Rathaus. Was den Ortsteil Birkenhöhe anbelangt, so bleiben die Akazien-, der Eichen-, der Kastanien- und der Weißdornstraße in diesem Jahr unberücksichtigt. Sie sollen 2020 eine Asphaltdecke erhalten.

Die erweiterte Straßenunterhaltung ist – im Gegensatz zu einem grundhaften Straßenausbau – für Grundstückseigentümer nicht beitragspflichtig. "Wir haben schon vor einigen Jahren beschlossen, dass wir keine Straße gegen den Willen der Anwohner beziehungsweise Grundstückseigentümer grundhaft ausbauen wollen", erklärt Bürgermeister André Stahl (Linke). Nicht immer sei ein solcher Ausbau auch erforderlich. Die erweiterte Straßenunterhaltung stelle in manchen Fällen eine gute, kostengünstigere Alternative dar. "Und nicht selten halten Provisorien am Längsten", ergänzt der Bürgermeister.

Möglich geworden ist die Ausweitung der erweiterten Straßenunterhaltung durch die Beschlüsse der Bernauer Stadtverordnetenversammlung. "Der Planungsauftrag für die beschriebenen Maßnahmen ist bereits ausgelöst. Sobald genauer feststeht, wann welche Straße befestigt werden kann, werden wir erneut darüber informieren", versichert Dunja Marx, die Leiterin des neuen Infrastrukturamtes.