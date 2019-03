OB verteidigt Ausländerbehörde

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Ausländerbehörde prüft bei allen Flüchtlingen, die "nachgewiesen erhebliche Straftaten" begangen haben, ob ein Ausweisungsverfahren eingeleitet wird oder nicht. "Das ist inzwischen generell unsere Verfahrensweise. Wobei die Einleitung eines solchen Verfahrens nur bei Intensivstraftätern in Frage kommt", sagte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) am Mittwoch auf Nachfrage der MOZ und bekräftigte dies auch in einer Pressemitteilung. "Die Prüfung von Ausweisungsverfahren haben wir mittlerweile [...] als dauerhaften Prozess installiert", heißt es darin.

Ausschlaggebend für eine solche Vorprüfung könne nicht sein, ob derjenige sich an einem bestimmten Tag im Jahr 2018 an einem bestimmten Ort aufgehalten habe. "Das einzige anwendbare Kriterium ist doch: War jemand erheblich straffällig oder nicht", so René Wilke. Dazu zählten keine Ordnungswidrigkeiten. Auch bei Anzeige wegen Ladendiebstahls "hat sich eine solche Prüfung schnell erledigt". Entscheidend sei, ob sich nach Aktenlage Anhaltspunkte dafür ergeben, die ein Ausweisungsverfahren rechtfertigen, ob also möglicherweise die öffentliche Sicherheit gefährdet sei.

Er wehrt sich damit gegen Kritik nach Abschluss des ersten von insgesamt sieben im Herbst 2018 angestrengten Ausweisungsverfahren. Vertreter der Bündnisgrünen hatten sich irritiert darüber gezeigt, dass ein Mann überprüft wurde, der sich gar nicht an Gewalttaten in der Öffentlichkeit beteiligt hatte. Allerdings war er zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen einer innerfamiliären Tätlichkeit verurteilt worden. Nach Anhörungen des Betroffenen und dessen Familie kam die Ausländerbehörde zu dem Schluss, dass das Bleibeinteresse höher wiege. "Im vorliegenden Fall wurde das Verfahren nach Einsicht und Besserung des Betreffenden zu seinen Gunsten entschieden", so Wilke. In zwei anderen Fällen – beide waren am Angriff auf den Frosch-Club beteiligt – werde voraussichtlich in Kürze die Ausweisung verfügt. "Das zeigt, wie differenziert und gründlich wir bei den Verfahren vorgehen."

Die Sprecherin der Frankfurter Grünen, Alena Karaschinski, hatte am Dienstag angekündigt, dass ihre Partei hierzu in der Stadtverordnetenversammlung nachhaken wolle. Sie erklärte: "Die Frage ist doch: welche Straftaten führen für Migranten in Frankfurt zu einer Einleitung eines Ausweisungsverfahrens und wie sachgerecht arbeitet die Ausländerbehörde bei der Prüfung?"

René Wilke verteidigte die eingeleiteten Ausweisungsverfahren "als letzte Mittel" und betonte zugleich: "Ich werde nicht zulassen, dass die Mitarbeiter unserer Ausländerbehörde oder auch die schützenswerten persönlichen Interessen der von Ausweisungsverfahren Betroffenen zum Spielball parteipolitischer Interessen gemacht werden."