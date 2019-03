Andreas Fuchs führt CDU in Wahlkampf

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die CDU startet in den Wahlkampf für die Stadtverordnetenversammlung Strausberg und den Kreistag Märkisch-Oderland. In der grünen Stadt am See steht der bisherige Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, Andreas Fuchs, auf Platz eins der Kandidatenliste. Stephan Blumenthal wertet diese so: "Wir präsentieren eine gesunde Mischung aus gestandenen Kommunalpolitikern, erfahrenen politisch und ehrenamtlich Engagierten sowie jungen, engagierten Newcomern. Damit sind wir für die Wahl und die Zukunft Strausbergs gut aufgestellt." Eines der neuen Gesichter auf der Liste ist das auf Platz zwei: Kurt Zirwes, der 62-jährige Inhaber des Findlingshofes in Ruhlsdorf, engagiert sich in der Lokalen Aktionsgruppe Märkische Seen und im Tourismusverband Seenland Oder-Spree sowie in der Lokalen Bürgerinitiative gegen eine Hähnchenmast in Hohenstein. Ein Neueinsteiger in die Kommunalpolitik ist auch Thomas Urbach aus Gladowshöhe, der sich den dritten Listenplatz sichern konnte, gefolgt von den Neulingen Ron Hasenbank-Subklew und Kerstin Reisner. Fünf Plätze in der Stadtverordnetenversammlung hatten die Christdemokraten bisher. Der jetzt noch amtierende stellvertretende Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Daniel Krebs hatte bereits seinen Rückzug aus der aktiven Kommunalpolitik im Rahmen der CDU bekannt gegeben. Seine derzeitigen Fraktionskollegen Evelyn Behlau, Arnold Gebhardt und Manfred Leitner stehen auf den Plätzen 10, 11 und 12 der Kandidatenliste. Sollte die CDU ihren Stimmenanteil spürbar ausweiten, könnte Stephan Blumenthal auf Listenplatz sechs ebenfalls eine Chance auf Einzug ins Kommunalparlament erhalten.

Für das des Landkreises im Wahlkreis 3 (Rüdersdorf und Strausberg) steht Norbert Pose aus Hennickendorf auf dem Spitzenplatz. Der Vorsitzende des Fördervereins des Strausberger Fontane-Gymnasiums, Gemeindevertreter und Ortsbeirat ist kommunalpolitisch durchaus erfahren. Ihm folgt auch auf dieser Liste Kurt Zirwes und mit Peggy Stephan erneut eine Rüdersdorferin. Kerstin Reisner und Ron Hasenbank-Subklew aus Strausberg, André Reggentin, Rüdersdorf, sowie Stephan Blumenthal, Andreas Fuchs, Thomas Urbach, Hendrik Jacobs und Guiscard Beckmann, alle aus Strausberg, komplettieren die Liste für den Kreistag Märkisch-Oderland.

Wie Stephan Blumenthal weiter mitteilt, kandidieren Christian Ehler, Jesko von Samson und Knut Abraham sowie Ulrich Thiessen und Matthias Blank auf der Landesliste für das Europaparlament.