Auf Schatzsuche in der Domstadt

Glücklicher Zufall: Tausende Fotos fand Hans-Ullrich Schröder 2015 in einem Abrisshaus in der Otto-Nuschke-Straße. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) 15 000 historische Fotos und Postkarten von der Domstadt hat Hans-Ullrich Schröder in seinem persönlichen Archiv. Vor zwölf Jahren hat der Fürstenwalder eher zufällig seine Leidenschaft für die fotografischen Zeitdokumente entdeckt. Der Sammler kann zu den Aufnahmen oft auch Anekdoten und Geschichtliches erzählen.

Gäbe es noch das Zeitalter der Analogfotografie und der Fotoabzüge, müsste Hans-Ullrich Schröder für sein Hobby wohl anbauen. 15 000 meist historische Bilder und Postkarten hat der 68-Jährige in zwölf Jahren gesammelt, gescannt und digital archiviert. Sein Sohn sorgt dafür, dass der kostbare, unwiederbringliche Schatz mehrmals auf Computer und interner Festplatte gesichert ist. Zum größten Teil haben Privatleute Schröder die Aufnahmen und Postkartensammlungen zur Verfügung gestellt. "Oft erhalte ich ganze Alben aus Nachlässen", erzählt Hans-Ullrich Schröder, der sich bei den Leuten bedankt.

Als ein Bekannter ihm einen USB-Stick mit zweihundert Fotos von Alt Fürstenwalde zeigte, war für Schröder klar, dass er die haben muss. "Damit fing meine Leidenschaft für historische Fotos an", erzählt er, der vielen Fürstenwaldern durch seinen Beruf als Wasser-, Heizung- und Sanitärinstallateurmeister bekannt ist. Dadurch kennt er auch 90 Prozent der alten Fürstenwalder Häuser, war auf Dachböden, in Kellern und Wohnungen. Er ist in der Stadt wie ein Schatzsucher immer mit offenen Augen unterwegs. Sein größter Fund – rund 9000 Bilder – war 2015 in einem baufälligen Haus in der Otto-Nuschke-Straße. "Der Abrissbagger stand schon vor der Tür. Ich hatte die Genehmigung des Eigentümers", erinnert sich Schröder, der auf dem Dachboden den Fundus entdeckte, viele Bilder waren allerdings durch Feuchtigkeit unbrauchbar. Er nahm alles mit nach Hause, breitete die Fotos zum Dokumentieren auf dem heimischen Rasen aus.

Vom Fürstenwalder Bahnhof und dem damaligen Hotel "Zum Kronprinz" um 1900 bis zum heutigen Tag, den Abriss und Umbau der Großen Tränke, den Wandel des Areals um den Grasnickbrunnen, Umgestaltung der Eisenbahnstraße mit Schließung des Bahnüberganges und die lückenlose bauliche Veränderung von Fürstenwalde nach der Wende – all das ist bei Schröder dokumentiert. "Ich möchte nicht unbedingt als Chronist oder Historiker bezeichnet werden, da mir viel Hintergrundwissen fehlt", sagt der 68-Jährige, der seinen Fundus mit Interessierten teilen möchte.

Dabei ist das soziale Netzwerk Facebook für ihn unerlässlich. Regelmäßig postet er dort mit viel Resonanz historische Ansichten von Fürstenwalde. "Junge Leute sollen sehen, wie die Stadt früher aussah. Ältere können in Erinnerungen schwelgen", begründet Schröder seine Motivation. Auch Seniorenvereine sind interessiert an seinen Vorträgen.

Die MOZ blättert in einer Serie in loser Folge in Schröders Fotoarchiv und wird historische Bilder und die dazugehörigen heutigen Ansichten mit geschichtlichem Hintergrund oder kuriosen Anekdoten veröffentlichen.