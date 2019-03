Die Kräfte des Marktes

Berlin (MOZ) In ganz frühen Zeiten war Paketzusteller einmal ein Job, den reguläre Angestellte ausübten. Diese Leute hatten zwar kein hohes, so aber doch auskömmliches Gehalt, und die Arbeitsbelastung hielt sich in Grenzen.

Diese Zeiten sind lange vorbei. Heute werden Paketzusteller schlecht bezahlt, und sie schuften lange Stunden, um die enorm gestiegene Zahl der Pakete an den Kunden zu bringen. Digitalisierung und der Geiz der Kundschaft haben dafür gesorgt. Weil im Internet die Preise vollständig vergleichbar sind und sich der Verbraucher im Zweifel immer für das günstigste Produkt entscheidet, sind die Margen knapp, werden die Zustellungskosten gedrückt, wo es nur geht. Zugleich fordern die Kunden einen immer schnelleren und besseren Service, was den Stress erhöht.

Wenn nun in Zeiten des generellen Fachkräftemangels die Paketdienste auf die Idee kommen, die Preise zu erhöhen, so geschieht das auch aus Notwehr. Um ausreichend qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu finden, müssen sie zwangsläufig höhere Löhne zahlen. Die Kunden müssen wieder lernen, dass guter Service und gute Arbeit einfach Geld kosten. Das wird nicht leicht, doch so funktioniert Marktwirtschaft.