Aufbegehren ohne Hoffnung

Tunis Die Arabische Welt erlebt dieser Tage ein Déjà-vu. Wieder sind Hunderttausende auf den Straßen und fordern den Sturz ihres Endlosregimes – Bilder wie aus dem Arabischen Frühling 2011 in Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien und Jemen. Diesmal ist es Algerien. Der Optimismus jedoch, der die Volksaufstände vor acht Jahren rund um den Globus begleitete, ist verdampft. Die Aussichten auf einen Systemwechsel und demokratische Reformen gehen gegen Null.

Einzig Tunesien hält sich noch einigermaßen auf den Beinen dank massiver Hilfe der EU. Libyen und Jemen dagegen existieren als Staaten nicht mehr. Ägyptens Militärpräsident al-Sisi lässt sich seine Amtszeit momentan bis zum 80. Lebensjahr verlängern. Und Syriens Despot al-Assad schickt sich nach acht Jahren Bürgerkrieg an, die 1971 erputschte Macht seines Clans bis auf 60 Jahre auszudehnen.

Kein Wunder, dass die arabische Staatenwelt immer maroder wird. Nirgendwo hat sich eine stabile Demokratie herausgebildet. Das nahezu totale Scheitern des Arabischen Frühlings unterstreicht den Verdacht, dass der Region fundamentale Voraussetzungen für offene und partizipatorische Gesellschaften fehlen – eine Bürgergesellschaft, aktive Parteien, starke Gewerkschaften, unabhängige Medien, ein effizientes Bildungssystem sowie ein Sozialbewusstsein, das nicht große Teile der Bevölkerung einfach dem Elend überlässt.

Die Folgen der arabischen Herrschermentalität werden – so ist zu befürchten – jetzt auch die aufgebrachten jungen Algerier erfahren. Sie wissen, dass sie das Ende des Ölreichtums noch erleben werden, ohne dass ihre Nation sich eine zukunftsfähige Wirtschaftsbasis geschaffen hat. Denn die meisten Einnahmen sind spurlos versickert – durch Korruption, Selbstbereicherung und öffentliche Verschwendung.

Zwar sind Polizei und Geheimdienst allgegenwärtig. Doch wurde das Machtkartell von den Protesten völlig überrascht. Mit ihrem Coup, den greisen Abdelaziz Bouteflika am 18. April zum fünften Male an der Staatsspitze zu installieren, haben sich Generäle, Oligarchen und Regimeelite in eine Sackgasse manövriert. Ihnen bleibt am Ende nur die Wahl zwischen Farce und Gewalt: Ein Wahltag ohne Wähler oder härteste Repression.