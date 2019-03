Fünf Titel bleiben in Schwedt

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Der Landesmeisterschafts-Marathon mit 233 gemeldeten Boxern (darunter 34 weibliche) in allen Altersklassen, der an den ersten drei März-Wochenenden ausgetragen wird, startete beim Uckermärkischen Boxverein 48 Schwedt.

An zwei Tagen wurden von 33 angesetzten Kämpfen aber nur 20 ausgetragen, weil viele Gegner krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht anreisten. Der Gastgeber schickte am ersten Tag fünf Kämpfer in den Ring, oder aber auch nicht, so wie Kristian Weizel (Jugend/60 kg), dessen Gegner nicht anreiste. Kampflos verteidigte er seinen Titel aus dem Vorjahr. Auch Roy Baumann war in der Männer-Klasse bis 91 kg nicht zu schlagen. Mit 3:0 gewann er gegen den Zehdenicker Nino Rinkau und wurde zum siebten Mal Landesmeister. Nick Donat (Kadetten/50 kg) behauptete sich im Halbfinale mit 2:1 gegen einen Ludwigsfelder.

Der erst zehnjährige Nick Pfeiffer (Schüler/36 kg) unterlag bei seinem Debüt gegen den amtierenden Meister aus Schwarzheide im Viertelfinale. Der Schwedter Yannick Netek bot einen spannenden Halbfinal-Kampf gegen seinen Zehdenicker Kontrahenten, zog aber mit 1:2 den Kürzeren, gewann aber noch die Bronzemedaille. Zwei Boxer vom FSV Rot-Weiß Prenzlau blieben ohne Einsatz, der Kreisstädter Dokka Magamadov verlor dann aber 0:3 gegen den Oranienburger Cornel Wagner.

"Am zweiten Tag lieferte Akram Mazaev (Kadetten/46 kg), der an der Sportschule in Frankfurt (Oder) trainiert, den wohl besten Kampf des Tages gegen einen starken Fürstenwalder Fabrice Böhme und siegte mit 2:1", erzählte UBV-Coach Christoph Woditschka voller Stolz.

Adam Shapijanov setzte sich im Uckermark-Duell gegen seinen Prenzlauer Kontrahenten Florian Jachtner nach Abbruch in der dritten Runde souverän durch und wurde ebenfalls Landesmeister. Beide vorgenannten Schwedter holten den dritten Titel in Folge und qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft im Mai. Akhmad Zarefa (Schüler/36 kg) verlor mit 1:2.

Am kommenden Wochenende geht es an zwei Tagen mit 20 Kämpfen in Hangelsberg (bei Fürstenwalde) in der Müggelspreehalle weiter. Abschließend wird das Finalwochenende mit 40 Kämpfen in Strausberg ausgetragen. Für den UBV Schwedt steigen noch einmal fünf Kämpfer in den Ring.

"Ein Dankeschön möchte ich allen Mitgliedern und freiwilligen Helfern, egal ob am Ring, hinter dem Tresen oder bei der Vor- und Nachbereitung sagen", so Woditschka. Auch der Amateur-Box-Verband lobte den UBV, der seit vielen Jahren eine sehr gute Adresse ist und viel Erfahrung bei der Ausrichtung solcher Veranstaltungen besitzt.