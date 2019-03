B-Schüler lösen Ticket für Landespokal-Endrunde

Rainer Thümmel

Schwedt Der JSV Schwedt war Ausrichter der Tischtennis-Vorrunden im Landespokal der C- und B-Schüler. Gespielt wurde in diesem Wettbewerb mit Dreiermannschaften. Ein Doppel und maximal sechs Einzel hatten zur Folge, dass die Entscheidung im Spiel bereits mit dem vierten Punkt fiel.

Bei den C-Schülern spielten vier Teams um die Qualifikation zur Endrunde. Dabei traf der JSV Schwedt zuerst auf den Favoriten, den TTV Einheit Potsdam. Lediglich Moritz Webert hatte in den Einzeln eine Chance, sein Spiel siegreich zu gestalten, unterlag dann aber im fünften Satz. So endete das Spiel 4:0 für die Potsdamer. Die zweite Partie zwischen dem TSV Stahnsdorf und Motor Hennigsdorf ging trotz ausgeglichener Spiele überraschend klar mit 4:1 für Motor Hennigsdorf aus.

Deshalb konnten sich die Oderstädter in der zweiten Runde gegen den TSV Stahnsdorf durchaus mehr Hoffnungen machen. Moritz Webert gelang auch zum Auftakt ein schwer erkämpfter 3:2-Sieg, aber Omar El-Khatib und Lennard Zielke mussten sich beide mit 1:3 geschlagen geben. Im Doppel konnten Moritz Webert und Arved Schifter das Spiel zwar offen halten, aber für einen Sieg reichte es nicht. So lag das JSV-Team mit 1:3 im Rückstand. Da sich auch Moritz in seinem zweiten Einzel auch nicht mehr durchsetzte, kamen die Schwedter mit 1:4 unter die Räder. Der TTV Einheit Potsdam setzte sich erneut mit einem 4:0 gegen Motor Hennigsdorf durch.

Im Schluss-Spiel gegen Motor Hennigsdorf kamen die JSV-Eleven besser zurecht. Sowohl Moritz als auch Omar gewannen ihre Einzel in drei Sätzen und auch Arved hielt gegen den stärksten Hennigsdorfer zumindest in zwei Sätzen gut mit. Im Doppel fanden Arved und Moritz aber erneut nicht zu einem erfolgreichen Spiel. Somit folgte der 2:2 Ausgleich. Im zweiten Einzel gegen die Nummer Eins aus Hennigsdorf konnte sich Moritz diesmal mit 3:1 durchsetzen. Arved hatte gegen den schwächsten Hennigsdorfer ebenso wenige Probleme wie zuvor Omar und so endete die Partie mit 4:2 für den JSV Schwedt. Da TTV Einheit Potsdam gegen TSV Stahnsdorf erneut klar mit 4:0 gewann, haben die Potsdamer die Endrunde sicher und ungefährdet erreicht. Wer sich als zweiter Teilnehmer qualifiziert hat, musste bei drei Mannschaften mit jeweils einem Sieg und zwei Niederlagen durch Auszählen der gewonnenen und verlorenen Spiele ermittelt werden. Die beste Bilanz (-3) hatte dabei Motor Hennigsdorf vor dem TSV Stahnsdorf (-4) und JSV Schwedt (-5).

Bei den B-Schülern qualifizierte sich nur der Gruppenerste für die Endrunde – eine schwere Aufgabe für den Gastgeber. Aber der Favorit vom Hohen Neuendorfer SV war nicht angereist und so bot sich plötzlich eine gute Chance für den JSV Schwedt. Entsprechend konzentriert gingen sie in den Wettkampf gegen den TSV Zehdenick. Mahmoud El-Khatib und Arne Seelig überzeugten wie schon in den letzten Punktspielen und dominierten deutlich. Auch Rio gewann sein Einzel und so stand der erste Sieg mit einem klaren 4:0 für die Oderstädter schon fest.

Das zweite Spiel gegen Motor Hennigsdorf II verlangte etwas mehr Kraft von den JSV-Eleven. Arne setzte sich aber im Spiel gegen den stärksten Hennigsdorfer 3:1 durch und so war es nicht so schlimm, dass Rio unterlag. Mahmoud und Arne setzten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten im Doppel am Ende doch noch sicher durch und Mahmoud holte ganz ungefährdet den Siegpunkt zum 4:1 für sein Team.

Der Einzug ins Landesfinale ist ein schöner Erfolg und belohnt die JSV-Kinder für ihren Trainingsfleiß. Bei der Endrunde der vier besten Teams des Landes am 18. Mai in Hohen Neuendorf werden die Trauben recht hoch hängen, vielleicht ist ja die Bronzemedaille drin.