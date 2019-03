Bronzemedaille im Hürdensprint

Holger Franke

Eisenhüttenstadt Bei den Hallen- Landesmeisterschaften der U 12 und U 14 in Potsdam hat Lena Marie Luft mit einem dritten Platz über die 60-Meter-Hürden der Altersklasse W 12 das wertvollste Einzelergebnis erreicht.

Zum Höhepunkt der Hallensaison ging es für sieben Leichtathleten der BSG Stahl Eisenhüttenstadt zur Landesmeisterschaft in den Potsdamer Luftschiffhafen. Dort waren 467 Sportler aus 45 Brandenburger Vereinen am Start.

Nach den Leistungen der zurückliegenden Wettkämpfe war die Hoffnung auf mehrere Finalplatzierungen groß. Am Ende des Wettkampftages konnte man sich bei 21 Einzel- und Staffelstarts über acht Finalplatzierungen unter den Top Acht und zwei Teilnahmen in den B-Finals im Sprint freuen.

Lena Marie Luft erreichte den 3. Platz im Hürdensprint in der persönlichen Bestleistung von 11,41 Sekunden. Im Finale musste sie nur Johanna Liesk (TSV Senftenberg) in 10,51s und Antonia Herrmann (Olympia Cottbus) mit 10,77 s den Vortritt lassen. Damit hat sie in der Hallensaison ständig ihre Zeiten verbessert.

Für die zweite Medaille sorgte Max Erhard als Mitglied der 4x50-Meter-Staffel der U 12 des Teams Oder-Spree. Diese Staffel war zusammengestellt mit den schnellsten Läufern der AK 10 und 11 des Landesstützpunktes Frankfurt. Zusammen mit Jakob Windmüller, Guibert Djouaka Ziwo (beide SC Frankfurt) und Florian Pikos (Leichtathletik in Beeskow) lief sie in 29,45 s hinter SC elektronik Hohen Neuendorf mit 29,30 s auf den Silberrang. Weitere gute Ergebnisse gab es noch am Stück. Um einen Zentimeter an der Bronzemedaille vorbei sprang Alea Bahro im Weitsprung der W10. Mit 3,81 m wurde es der undankbare 4. Platz. Bei 47 Starterinnen in der Altersklasse war es trotzdem ein erstklassiges Ergebnis.

Für einen weiteren 4. Platz sorgte Lara Maria Sdorra in der W13 über 60 m. In 8,63 s teilte sie sich diesen Platz noch mit zwei weiteren Läuferinnen. So knapp war es an diesem Tag in fast allen Finals. Lara Maria Sdorra und Lena Marie Luft waren noch Mitglieder der 4x50 m-Staffel Team Oder-Spree zusammen mit zwei Läuferinnen des SC Frankfurt, die sich den 6. Platz erliefen.

Weitere sechste Plätze errang noch Max Erhard. Im Weitsprung konnte er nicht die Leistung der Vorwoche abrufen, wo er mit 4,42 m das Nationale Schülersportfest in Berlin gewann. Mit 4,29 m musste er sich mit dem 6. Platz begnügen. Umso höher einzuschätzen sein Einzug in das 50-Meter-Finale. Im Vorlauf steigerte er seine Bestleistung um ein Zehntel auf 7,72 s und konnte im Finale mit 7,77 s den 6. Platz erkämpfen.

Zwei Teilnahmen gab es dann noch in den B-Finals im Sprint. Lena Marie Luft verpasste als Neunte denkbar knapp den Sprung in das A-Finale über 60 Meter. Dort zeigte sie aber, dass der Sieg im B-Finale auch nicht so schlecht ist. In 9,05 s ging sie als Erste über die Ziellinie. Auch im B-Finale, aber über 50 Meter der W 10, stand Alea Bahro. Dort konnte sie ihre Vorlaufzeit von 8,33 s nicht nochmal wiederholen und wurde mit 8,40 s Sechste in diesem Lauf.

Weitere Starter waren Marie Holland und Emily Zeitz in der W 11 und Leonard Daum in der M 11. Für diese drei Athleten war es die erste große Meisterschaft, bei der sie mit mehreren Bestleistungen ihr Leistungsvermögen abrufen konnten, auch wenn es noch nicht für vordere Platzierungen reichte. In der Breite sind die Leichtathleten jetzt sehr gut aufgestellt und nach den Erfolgen aller Altersklassen von der U 12 bis zur U 16 bei Meisterschaften in diesem Winter, sollte es ein sehr erfolgreicher Sommer werden.