Eberswalde gewinnt das Duell der Reserven

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Der 1. SV Eberswalde II hatte im neuen Jahr noch kein Spiel gewinnen können. Das gelang jetzt beim Tabellenletzten der Handball-Landesliga Nord, dem SV Jahn Bad Freienwalde II, mit 32:29. Mit den beiden Punkten klettert der SVE II auf Platz 4.

Bevor die Eberswalder den Lohn ihrer Arbeit in Empfang nehmen konnten, hatten sie aber schwer zu kämpfen. Mit 14 Spielern reisten sie an. Ben Hanisch brachte wieder mehr Druck in das Angriffsspiel und mit Paul Pinkau stabilisierte sich die Deckung.

Die Gastgeber fanden besser in die Partie und führten nach gut sechs Minuten mit 4:1. Nach zwölf Minuten sorgte Benjamin Lange mit seinem Treffer zum 5:5 für den Ausgleich. In den nächsten Minuten blieb es knapp und spannend. Nach 23 Minuten stand es 11:11 ehe die Gäste mit einem Zwischenspurt auf 14:11 davonzogen. Viele schöne Spielszenen sorgten nach Kombinationen auf beiden Seiten für tolle Tore. Aber die Barnimer konnten sich nicht lange über ihre Führung freuen. "Die Freienwalder Mannschaft ist viel besser als es ihr Tabellenstand aussagt," stellte der Eberswalder Trainer Jens Müller nach dem Spiel klar. Vier Sekunden vor dem Halbzeitpfiff waren die Gastgeber wieder auf 15:14 heran. Doch den Eberswaldern gelang noch ein Tor zum 16:14.

Mit Wiederbeginn schien sich das Blatt zugunsten der Eberswalder zu neigen. Erstmals gab es eine 4-Tore-Führung, die Barnimer führten mit 20:16 (38.). Eine Vorentscheidung war in dieser Partie aber noch lange nicht gefallen. Drei Tore in Folge durch die Freienwalder und sie waren beim 21:20 wieder voll im Geschäft und es waren noch lange 16 Minuten zu spielen. Doch die Gäste wollten sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie wirkten an diesem Tag viel souveräner als ihr Gegner. Mit vier Toren in Folge machten die Spieler des 1. SV aus einem 22:21 ein 26:21 und schafften somit 10 Minuten vor dem Ende fast eine Vorentscheidung. Die Gastgeber gaben sich aber noch nicht geschlagen und wollten, nach dem 21:19 Erfolg gegen Templin, unbedingt ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Die Begegnung wurde noch einmal spannend. Langsam kamen die Märkisch-Oderländer ihrem Kontrahenten wieder näher und gut fünf Minuten vor dem Schlusspfiff schafften sie sogar noch den Anschlusstreffer zum 27:26. Auch nach dem Treffer von André Kegel zum 30:27 konnten sich die Gäste noch nicht sicher fühlen. Erst nach dem Tor von Lukas Boldt zum 31:28, eine Minute vor dem Abpfiff, war das spannende Match entschieden und die Barnimer konnten sich über einen knappen, aber verdienten Sieg freuen.

Mit einem 32:29-Sieg der Gäste endete die unterhaltsame und faire Partie der beiden Reservemannschaften von Eberswalde und Freienwalde.