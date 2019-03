Gut geschossen bei Wind und Schneefall

Robert Zurawski

Oberwiesenthal Oberwiesenthal. Dass auch Brandenburger dank starkem Willen und beständigem Training mit den klassischen Wintersportstützpunkten mithalten, bewies der Deutsche Schülercup Biathlon. Hier konnten Barnimer Nachwuchs-Wintersportlerinnen sehr gute Erfolge einfahren.

Der diesjährige Winter brachte den Mittelgebirgen im Januar eine mehr als ordentliche Packung Schnee, zum Teil sogar so viel, dass Veranstaltungen ausfielen und Wälder nicht betreten werden durften. Und dies traf auch den Deutschen Schülercup Biathlon in Oberwiesenthal: Aufgrund umgestürzter Bäume und des Betretungsverbotes der Wälder im oberen Erzgebirge wurde dieser deutschlandweite Wettbewerb der Nachwuchsbiathleten in den Altersklassen 13 bis 15 Jahre vom Erzgebirge an den Bundesstützpunkt Notschrei im südlichen Schwarzwald verlagert.

Eine weite Anreise für die drei 12-jährigen Mädchen aus der Gemeinde Wandlitz, die sich erstmals für den Schülercup Biathlon qualifizieren konnten. Inga und Mara Ducke aus Basdorf sowie Lilian Zurawski aus Wandlitz, die seit Mitte 2018 für den WSV Oberhof und damit für die Thüringer Auswahl im Biathlon starten, freuten sich dennoch riesig – konnten sie sich doch erstmals mit den besten Biathleten ihrer Altersklasse (AK 13) aus den anderen Bundesländern messen. Zudem trafen sie dort auch auf Lina Ducke, die seit diesem Schuljahr das Sportgymnasium in Oberhof besucht und für die Thüringer Auswahl in der AK 15 startet.

Zunächst stand am Notschrei-Pass der Techniksprint an. Bei schönem und kaltem Winterwetter waren die Bedingungen ideal. Lilian Zurawski konnte in der AK 13 mit nur einem Schießfehler einen guten 16. Platz erreichen, Mara Ducke freute sich über null Schießfehler und einen 18. Rang. Schwester Inga musste zweimal in die Strafrunde und belegte Platz 21. In der AK 15 konnte sich Lina Ducke trotz zweier Schießfehler einen guten zehnten Platz erlaufen.

Am nächsten Tag stand der Verfolgungswettkampf auf dem Programm, bei dem in der zeitlichen Reihenfolge der Ergebnisse des Vortages gestartet wird. Hier machten starker Schneefall und Wind den Athleten zu schaffen und die jungen Barnimer mussten ein wenig Lehrgeld zahlen. Viele Schießfehler führten dazu, dass sich Inga mit Platz 20, Lilian mit Platz 25 und Mara mit Platz 26 zufrieden geben mussten. Lina konnte ihre Platzierung vom Vortag halten und erreichte den elften Rang.

Am vergangenen Wochenende herrschte drei Tage lang Kaiserwetter bei guter Schneelage in Oberhof – tolle Voraussetzungen für den zweiten Teil des Schülercups. Am Freitag fand der sogenannte Einzelwettkampf statt, bei dem es anstelle von Stafrunden eine Strafzeit für jeden Fehlschuss gibt. Lilian konnte sich ohne Schießfehler einen starken sechsten Platz erlaufen, Inga und Mara erreichten trotz je drei Schießfehlern noch die Plätze 16 und 22. Bei den größeren Mädchen wird insgesamt viermal geschossen und Lina holte sich hier mit nur zwei Schießfehlern ebenfalls einen sechsten Platz.

Am Samstag wurde ein anspruchsvoller Techniksprint durchgeführt – und wiederum zeigten die Barnimer, dass sie hier mithalten können: Platz 12 für Lilian, Platz 20 für Inga und Platz 21 für Mara. Bei Lina lief es noch besser – und sie fuhr mit nur einem Schießfehler auf das Podium beziehungsweise auf Platz drei.

Abgerundet wurde der Schülercup am letzten Tag durch die Staffelrennen, bei denen die Barnimer Athletinnen auf verschiedene Staffeln aus Thüringen aufgeteilt waren. In der Alterklasse 12/13 erreichte die Staffel mit Lilian Zurawski und Inga Ducke einen guten Platz fünf. Die Staffel mit Mara Ducke belegte am Ende den neunten Platz. In der hart umkämpften Altersklasse 14/15 belegte die Mädchenstaffel mit Lina schlussendlich einen guten Platz sechs.

Das Fazit der Sportler aus Wandlitz und Basdorf: Es waren zwei tolle Veranstaltungen mit spannenden Wettbewerben und bester Organisation, und es hat allen viel Spaß gemacht. Alle vier Barnimer Mädchen haben sich bereits vorgenommen, sich auch in der kommenden Saison wieder für den Deutschen Schülercup Biathlon qualifizieren zu wollen.