Güleryüz entscheidet faires Stadt-Derby

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) In einem sehr fairen Frankfurter Stadt-Duell der Fußball-Kreisklasse Süd hat die SG Tiefbau gegen den Polizeisportverein mit 3:1 (1:0) gewonnen. In dem Nachholspiel waren die favorisierten Gastgeber vor 25 Zuschauern auf dem Sportplatz am Buschmühlenweg von Beginn an überlegen. Zunächst scheiterten sie noch am Pfosten, kurz vor der Pause besorgte dann aber Lukas Franke die verdiente Führung (44.).

Nach dem Seitenwechsel waren die technisch versierteren Spieler der SG Tiefbau weiter am Drücker und erhöhten schnell auf 2:0. Einen weiten Ball von Ceyhan Güleryüz verwertete erneut Franke sehenswert per Direktabnahme ins linke untere Toreck (49.). Matthias Rapske scheiterte nach schöner Vorarbeit von Paskal Torau über die rechte Seite an PSV-Torhüter Christian Labs (59.).

Die Gäste versuchten mit Kampf und langen Bällen dagegenzuhalten, kamen aber kaum einmal gefährlich vor das gegnerische Tor. Doch in der 63. Minute konnte Bastian Kraft seinen Gegenspieler abschütteln und tauchte plötzlich frei vor Tiefbaus Torhüter Tom Geithe auf, dem er mit einem wuchtigen Schuss unter die Querlatte keine Abwehrmöglichkeit ließ und den Anschlusstreffer markierte (63.).

Trotz des knappen Spielstandes kam keine Spannung mehr auf, da sich der PSV keine weiteren nennenswerten Offensivaktionen erarbeite. Auf der anderen Seite machte Ceyhan Güleryüz mit einem sehenswerten Treffer alles klar: Nach einem Einwurf in die Spitze überwand er Labs und traf zum 3:1-Endstand (83.).

"Ich bin zufrieden. Wir waren überlegen und haben verdient gewonnen", sagte Tiefbau-Trainer Frank Magiera. Seine Mannschaft kletterte nach dem neunten Sieg im zwölften Saisonspiel auf den 2. Tabellenplatz und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Blau-Weiß Ziltendorf. Auf einen möglichen Aufstieg angesprochen, bleibt Magiera zurückhaltend: "Das steht alles noch in der Schwebe. Für die Kreisliga müssten wir uns verstärken, außerdem wäre das auch eine Geldfrage."

Der PSV bleibt hingegen auf Rang 7 im Mittelfeld der Tabelle. "Diese Platzierung ist für uns in Ordnung. Wir haben keine Ambitionen aufzusteigen. Wichtig ist, dass die Truppe wieder funktioniert und die jungen Spieler integriert werden", sagte Gäste-Trainer Olaf Zachau und ergänzte: "Tiefbau hat verdient gewonnen. Wir waren verletzungsbedingt geschwächt, daher bin ich mit unserem Auftritt im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben gekämpft, mehr war heute nicht drin."