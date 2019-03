Erst ein Ständchen, dann folgt Medaillenflut

Torsten Bergk

Frankfurt Beim diesjährigen ersten Durchgang der Athletikliga in der Staffel Süd des Brandenburgischen Gewichtheber- und Fitnessverbandes haben die Frankfurter Vereine USC Viadrina und ASK für einen Medaillenregen gesorgt.

Die Athletikliga ist ein wichtiger Teil für die Überprüfung der Grundlagenausbildung des Gewichthebernachwuchses. Der Ausrichter ASK Frankfurt bot dem Nachwuchs einen gut organisierten Wettkampf, was durch die 59 an den Start gegangenen Heber mit vielen guten Leistungen honoriert wurde.

Bevor es losging, gaben die Sportler des ASK ihrem Trainer und Geburtstagskind Michael Urban ein Ständchen. Anschließend wurde in einem sehr vielseitigen anspruchsvollen athletischen Wettkampfprogramm mit Schocken, Sprint, Sprung, Turnen und Anristen sowie den klassischen Gewichtheberübungen um Punkte gekämpft.

Im ältesten Altersklassenbereich, den Schülern (Jahrgänge 2004 bis 2006), die sich in Vorbereitung auf den DGJ-Schüler-Pokal in Rodewisch befinden, ist Laura Viol (USC) hervorzuheben. Sie konnte zum Ende des Wettkampfes 528,76 Punkte verbuchen. Bei Lucy Herweg (ASK) standen 484,6 Punkte im Protokoll. Auch Natalie Meyer (USC) zeigte einen guten Wettkampf. "Über die vielen Bestleistungen in der Athletik habe ich mich riesig gefreut", sagte Trainer Daniel Gips.

Bei den Jungen erreichte Tyler Rothbauer (ASK) mit 498,38 Punkten den zweitbesten Punktewert aller drei Jahrgänge in dieser Altersbereich. Nur Jeremy Grießmann (USC) verbuchte mit 534,82 mehr. In seinem Jahrgang unterlagen ihm Drago Siegert (ASK) und Maximilian Sarkissow (USC) im Medaillenkampf, wobei Maximilian mit nicht einmal fünf Punkten weniger knapp am Silber vorbeischrammte. Dieses knappe Ergebnis sollte beide zu neuen Leistungen beflügeln. "Die Leistungen machen optimistisch, aber die anderen Länder sind nicht zu unterschätzen beim DGJ-Schüler-Pokal. Da wird es schwer werden, vorne mitzumischen" sagte Edgar Jung, Lehrertrainer an der Sportschule.

Im Altersbereich Kinder A (2007/08) hatte Hanna Hinze (ASK) die zweitbeste Weite beim Medizinballschocken von allen Mädchen. Dies reichte jedoch nur für Bronze. Dabei musste sie sich ihrer Vereinskameradin Marie Menzel geschlagen geben, die Silber errang. Bei dem älteren Jahrgang gab es zwischen den beiden Freundinnen Amely Bortel und Christin Bonack (beide ASK) ein spannendes Duell, das Christin knapp für sich entscheiden konnte und Gold errang.

Bei den Jungs in diesem Altersbereich holten sich Adrian Delf und Philipp Schulz (beide ASK) beide den 2. Platz. Jacob Nils Böhme (USC) wurde Dritter. Bei ihm zeigte sich deutlich ein Trainingsdefizit. "Bei regelmäßigerem Training kann er weiter vorne mitreden", meinte sein Trainer. Maurice Remmer schaffte den Pendellauf in nur 11,13 Sekunden und war damit der Schnellste. Insgesamt wurde er Fünfter.

Bei den Jahrgängen 2009/10 (Kinder B) sicherten sich bei den Mädchen in ihren Jahrgängen Emely Röske und Salina Dölz (beide ASK) Gold für ihren Verein. Alexis Grießmann (USC) schockte mit 6,31 Meter bei den Mädchen den Medizinball am weitesten und konnte sich zum Ende über Bronze freuen.

Bei den Jungen zeigte Konrad Schulz (ASK) Moral. Er verletzte sich am Morgen des Wettkampftages und bestritt trotzdem alle Disziplinen. Mit Gold wurde dieser Kampfgeist belohnt. Lenny Deutschmann und Mino Elias Lucke (beide USC) machten im Jahrgang 2010 Gold und Silber unter sich aus, wobei Lenny das Vereinsduell für sich entschied.

Gold gab es im Altersbereich Kinder C (Jahrgänge 2011 und 2012) weiblich für Kylie Meyer (USC), Sie stellte in diesem Wettkampf viele neue persönliche Bestleistungen auf, und für Liza-Lee Richter (ASK). "Auf die erreichten 360,5 Punkte kann Liza-Lee stolz sein" so Martina Schönberg. Bei den Jungen stellten Jann Urban und Leon Viol (beide USC) in den abverlangten Disziplinen auch neue persönliche Bestleistungen auf und errangen Gold und Silber für ihren Verein.

"Ich bin total überrascht. Insgesamt gab es nur einen einzigen ungültigen Versuch beim Reißen und Stoßen von unseren zwölf Sportlern. Alle haben die von mir gegebenen Vorgaben erfüllt", war die Einschätzung von USC-Trainer Gips.

Etwas gedämpft wurde die Freude über die erbrachten Leistungen und dem großen Starterfeld etwas durch die sehr geringe Beteiligung bei den Kinder C. Insgesamt gingen hier nur vier Athleten an den Start. Auf diesen Altersbereich muss von beiden Vereinen für die Zukunft noch mehr Augenmerk gelegt werden, auch wenn es immer schwieriger wird, Kinder für das regelmäßige Sporttreiben zu gewinnen.