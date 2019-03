BB-Cup-Laufserie mit neuen Strecken

Klaus Steinhäuser und Kerstin Bechly

Bad Freienwalde (MOZ) Auch wenn regionale Laufserien an Zuspruch gewonnen haben, findet der Brandenburg-Cup in seinem 29. Jahr weiterhin seine Anhängerschar. Zum Auftakt – den Frauenseelauf in Heidesee – mischten Läufer aus Oder-Spree und Frankfurt weit vorn mit.

395 Teilnehmer waren beim 11. Frauenseelauf nahe Prieros (LDS) auf drei Strecken gestartet. Den Wertungslauf über 15 km gewann einmal mehr Thomas Gogolin vom MSV Tripoint Frankfurt. Schon als Gesamtdritte folgte seine Frau Carolin Mattern (OSC Berlin). Viele Punkte in den Altersklassenwertungen sammelten unter anderem Olaf Gärtner (M45/Tripoint) und Jörn Bartusch (M50/TV Fürstenwalde). Bei den Männern ab der AK 60 sowie allen Frauen-Altersklassen flossen die Ergebnisse der 7,5 km in die Wertung. Hier liefen Kathleen Thom (W35/Erkner) und die Vorjahreszweite der W65 Sigrid Krüger (Tripoint) weit vorn mit.

Insgesamt 15 Läufe umfasst der Brandenburg-Cup in diesem Jahr wieder. Neu sind der Fontane-Lauf in Rauen, der Kurparklauf in Bad Freienwalde und der City-Lauf in Cottbus. Die Serie wurde vor 28 Jahren durch Laufenthusiasten aus den Bezirken Potsdam, Frankfurt und Cottbus ins Leben gerufen, als Nachfolger der Bezirksranglistenläufe. Die Läufe sind nahezu in ganz Brandenburg verteilt. Mitunter sind dadurch weite Wege zu fahren. Derweil haben sich viele Freundschaften gebildet, so dass man den Eindruck gewinnt, es sei eine große Familie entstanden. Da macht Laufen doppelt so viel Spaß. Die stetig wachsenden Teilnehmerzahlen sind ein gutes Zeichen. Im Jahresschnitt sind 2450 Läufer mindestens einmal dabei. Bemerkenswert dabei ist, dass gerade bei den älteren Sportlern ab der AK 55 die Siegerpodeste immer voll sind.

Organisiert wird der BB-Cup vom Leichtathletikverband des Landes und Vereinen. Die Richtlinien werden jedes Jahr beraten und gegebenenfalls verändert. Eine von den Teilnehmern gebildete Laufkommission unter Leitung von LVB-Vizepräsident Thomas Lenk überwacht, bewertet und hilft bei der Durchführung, um stetig eine gute Qualität zu halten. Sie alle motivieren die Ausrichter im ganzen Land, den BB-Cup fortzusetzen.

Den Auftakt der Cup-Läufe machte einmal mehr der Frauenseelauf. Der Ausrichter WSG 81 Königs Wusterhausen wurde im vergangenen Jahr als "Bester Ausrichter" mit einem Pokal geehrt. Dieser Lauf ist immer gut besucht mit oft 500 Teilnehmern. Es folgt der ebenfalls sehr beliebte Potsdamer Haveluferlauf, der an der Havel entlang über die historische Glienicker Brücke führt. Beim Fontane-Lauf erwartet die Aktiven eine sehr anspruchsvolle Strecke über die Rauener Berge.

Ein immer sehr gut organisierter Lauf mit vielen Teilnehmern findet in Lychen statt – in schöner Natur geht es über Stock und Stein. Dieser Seenlauf wurde schon mehrfach zur jahrgangsbesten Veranstaltung gewählt. Dann geht es durch die Altstadt von Beelitz. Auf 40 Jahre blickt der Werbellinseelauf, seit Jahren Bestandteil der Serie. Nach Cottbus geht es in die Prignitz nach Wittstock. Die Stadt ist Ausrichter der Landesgartenschau 2019 und hat sicher Überraschungen zum Lauf parat. Luckenwalde feiert zum Lauf sein Turmfest. Wer als Läufer noch nicht am Senftenberger See war, hat beim BB-Cup die Gelegenheit dazu. Heiß ist es meistens beim City-Lauf in Hennigsdorf. Im Herbst sind die Läufer nach Dabendorf unweit des Flämings und nach Storkow eingeladen, wo der gleichnamige See umrundet wird. Der Kurparklauf in Bad Freienwalde ist nochmal ein "harter Kanten", da er durch hügelige Landschaften mit einigen Schwierigkeitsgraden führt. Hier wird an den Bergen bis aufs Letzte gekämpft.

Die letzte Chance, sich in der Punktewertung noch zu verbessern, bietet der Hohen Neuendorfer Herbstlauf. Eine Flachstrecke, wo man noch mal alle Register ziehen kann.

Damit bietet die Reihe ein großes Spektrum, um das Land Brandenburg läuferisch zu ergründen. Für die Wertung in den Kinder- bis Seniorenklassen werden sieben Läufe einbezogen, so dass man sich seine Lieblingsstrecke aussuchen kann. Die Ehrung der Sieger und Platzierten findet seit Jahren in würdiger Form im "Kiez Hölzerner See" statt. Dazu läuft eine Bilderpräsentation, wo jeder sich irgendwie wiederfindet. In jedem Fall ist der Brandenburg-Cup eine Erfolgsgeschichte.

weitere Informationen:

www.leichtathletikinbrandenburg.de (Volksläufe)