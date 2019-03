Der letzte Start

Nadine Schröder

Neuruppin Als eine Katastrophe beschreiben die Bechliner Voltigierer den Start ins Jahr 2019. Die von vielen Kindern geprägte Gruppe des Reitvereins Bechlin steht vor dem Aus: Das Voltigierpferd Lacaena wurde am 3. Januar notoperiert. Es ist kurz darauf verstorben.

Das Pferd hatte aufgrund einer Darmverschlingung starke Schmerzen, welches die Folge einer vorangegangen Verstopfungskolik war. Die erste Operation verlief zwar erfolgreich, jedoch kam es am Folgetag zu erneuten Komplikationen und ein weiterer Eingriff wurde notwendig. Auch dieser stimmte Besitzerin Nadine Schröder in Hoffnung, das Pferd für sich und auch ihre Voltigierer zu retten. Jedoch kam es im Heilungsprozess dazu, dass die Bauchnaht zu reißen drohte. Am 14. Januar stockte der Atem: Ein Anruf aus der Klinik. Beim Verbandswechsel wurde festgestellt, die Naht ist gerissen. Die Trainerin: "Für uns alle ein Schock. Lacaena musste erlöst werden."

Am darauffolgenden Trainingssonntag trafen sich die Nachwuchsvoltigierer, Eltern und Trainer zur Besprechung in der Turnhalle und stellten einen Gedenkstein für das geliebte, treue Voltigierpferd auf. Bei der Zeremonie flossen Tränen.

Lacaena wurde nur 14 Jahre alt, kein Alter für ein Pferd zum Sterben. Nadine Schröder: "Sie bleibt uns allen in guter Erinnerung und immer in unserem Herzen. Das Holzpferdturnier in Fehrbellin am vorigen Wochenende bestritten wir trotzdem gemeinsam, als Abschied für die Gruppe. Denn ohne Pferd ist der Voltigiersport nicht möglich."

Nicht nur die Trainerin, auch ihre Schützlinge und deren Eltern können mit diesem Gedanken über das Ende der Voltigierkarriere nach fünf gemeinsamen Trainingsjahren schwerlich umgehen, alle sind zutiefst berührt. "Um so mehr können wir stolz sein auf die Platzierungen, die die Kids erlangt haben, der Ehrgeiz hat bezahlt gemacht." Annemarie Wachlin und Kimberly Barkow belegten den ersten Platz beim Schritt-Duo Wettbewerb, Greta Lübke und Lotta Garbe erlangten den zweiten, Neuling Mira Späth und Charlotte Kuhnke, mit fünf Jahren die Jüngste, erreichten Platz drei, Paul Hurtig und Pia Klein Platz vier.

"Als Trainerin rührt mich solch eine erfolgreiche Siegerehrung natürlich sehr und ich merke auch, wie wichtig mir meine Volti‘s sind. Solch ein Teamzusammenhalt ist ein besonderes Gefühl, gerade bei der Atmosphäre eines Turniers. Es ist so herzergreifend, wie man mit jedem Team mitfiebert, sich gegenseitig die Daumen drückt, anschließend tröstet oder gratuliert", blickt Nadine Schröder mit Wehmut zurück.

Mira Späth kam erst im November 2018 zu den Voltispatzen – nach langer Wartezeit auf einen freien Platz. "Leider hatte sie nur einmal das Glück, auf dem Lacaenas Rücken sitzen zu dürfen. Das Holzpferdturnier war für sie gleichzeitig das erste und das letzte Turnier, das ist für sie besonders hart. Dafür umso schöner, dass sie mit Lotte Bronze holte, nach nur knapp zwei Monaten Training."

Am Samstagabend starteten zwei Bechliner Show-Duos – zum einen Voltigiererin Lucie Garbe mit Reitfreundin Sophie Hallex. Beide belegten den dritten Platz. Und zum anderen Lia Rieger mit Trainerin Nadine Schröder als Indianer verkleidet. Sie kamen auf Platz vier.

"Wir alle gingen mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der Rhinhalle. Fest steht, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren wollen und über weitere Treffen nachdenken. Entweder zum gemütlichen Beisammensitzen, Rad fahren, Holzpferd turnen oder was auch immer uns noch einfällt."