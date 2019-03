Pokalfinale zum Saisonausklang

Udo Plate

Neuenhagen (MOZ) Das hat der Kreispokalwettbewerb Märkisch-Oderland der Billardkegler auch noch nicht erlebt: Das Finale wird am Freitag um 19.30 Uhr in der Spielstätte des FSV Neuenhagen erstmals mit zwei, statt wie üblich mit drei Endspielteilnehmern über die Bühne gehen. Qualifiziert haben sich Kreismeister Grün-Weiß Oderberg, Rot-Weiß Bralitz und Blau-Weiß Sachsendorf. Die Blau-Weißen sagten aber bereits in der vergangenen Woche ihr Kommen ab.

Auch bei den zum Saisonausklang anstehenden Kreiseinzelmeisterschaften gibt es Veränderungen. Die Konkurrenz der Leistungsklasse I wird vom 13. April auf den 6. April vorverlegt. Gastgeber bleibt der Lunower SV. In der Leistungsklasse III geht der Kreisfachverband MOL den umgekehrten Weg. Die Titelspiele sind vom 13. April auf den 6. April vorverlegt worden. Spielort bleibt die Spielstätte von Rot-Weiß Bralitz.

Die Akteure der Leistungsklasse II treffen sich wie geplant um 9 Uhr am 6. April in Neuenhagener Spielstätte und die Leistungsklasse VI am 13. April in Letschin.