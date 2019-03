Faschingsparty der Dreikäsehochs

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zum Ende der Karnevalszeit wurde in der Uckermark vielerorts tüchtig gefeiert. Selbst die Allerjüngsten schlüpften in Kostüme und hatten einen Heidenspaß. So wie die Mädchen und Jungen der Kindertagesbetreuung "Wirbelwind" und "Fünf Sternchen" der Tagesmütter Linda Brüß-Krostitz und Kornelia Grüschow. Sie hatten alle gemeinsam einen fröhlichen Aschermittwoch bei Luftballontänzen, Spiel und Spaß. Für die gesunde Verpflegung zwischendurch hatten die Eltern mit einem leckeren Büfett gesorgt.

Die beiden Tagesmütter kennen sich seit Jahren von vielen gemeinsamen Festen, Unternehmungen und Weiterbildungen. "Wir vertreten uns auch, wenn mal einer von uns beiden krank wird", berichtet Kornelia Grüschow. Das ist allerdings in den 19 Jahren, in denen sie als Tagesmutter arbeitet, noch nie passiert. Auch Linda Brüß-Krostitz nicht. Sie übt diesen Beruf seit neun Jahren aus. Das liegt wohl daran dass er immer noch Spaß macht, meinen beide.

Die Betreuung in kleinen Gruppen bis fünf Kinder ist eine gute Ergänzung zur Kita. "Einige Eltern wählen sie bewusst. Es ist individuell", sagt Kornelia Grüschow. Von null bis drei Jahren sind ihre Schützlinge alt. Danach wechseln sie in die Kindertagesstätte. Die Kooperation der beiden Gruppen soll sie auch schon daran gewöhnen, immer wieder einmal neue Gesichter zu sehen und Kontakte zu knüpfen. Die Plätze sind immer belegt. In diesem Sommer wird bei beiden einer frei. Als öffentlich geförderte Tagespflege sind die Elternbeiträge genauso hoch wie in der Kita.

Auch das Bildungsprogramm ist das gleiche. Dafür sind die Tagesmütter ausgebildet und durch Weiterbildungen auch immer auf dem aktuellen Stand. "Das Jugendamt kontrolliert das. Ebenso die Teilnahme an Rot-Kreuz-Lehrgängen und die polizeilichen Führungszeugnisse", erzählt Linda Brüß-Krostitz. Nach Veränderungen in all den Jahren gefragt, berichtet Kornelia Grüschow: "Der Landkreis hat uns jetzt endlich ein bisschen mehr Geld zugebilligt. Vielleicht liegt das daran, dass wir jetzt eine Landrätin haben."

Die ersten Kinder, die Kornelia Grüschow in ihrem Haus in der Heinestraße betreut hat, studieren heute bereits. Ihren Lebensweg hat sie stets verfolgt. "Wir treffen uns ab uns zu mal. Sie sind bei uns immer willkommen", sagt sie. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum waren alle eingeladen. Im nächsten Sommer steht nun schon das 20-jährige bevor. Auch das soll groß gefeiert werden. Vielleicht sogar mit dem zehnjährigen Bestehen der Gruppe "Wirbelwind" von Linda Brüß-Krostitz. Das nächste gemeinsame Vorhaben ist erst mal das Osterfest. Da werden bei Grüschows Eier gesucht und getrudelt.