Senioren schätzen die Geselligkeit

Warten am langen Tisch gemeinsam auf ihr Mittagessen: Die Senioren haben trotz des Tages der offenen Tür in der Tagespflege "Mit Herz" in Neuhardenberg an ihren alltäglichen Gepflogenheiten festgehalten. In der Betreuungseinrichtung der Awo gleich neben dem Einkaufszentrum fühlen sie sich sehr wohl. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Mit einem Tag der offenen Tür hat sich die Tagespflege "Mit Herz" am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert. In der Einrichtung in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) werden aktuell zwölf Senioren betreut.Auch zum Neuhardenberger Nachwuchs hält man gute Kontakte.

"Diese Einrichtung ist ein Glückstreffer", sagt Alfred Scholz. Der rüstige Senior aus Münchehofe bei Buckow kommt seit drei Jahren dreimal die Woche in die Neuhardenberger Tagespflege "Mit Herz". "Ich fühle mich sehr wohl hier", fügt der 82-Jährige an, der gerne auch mal seine Witzchen macht. Was ihm an der Einrichtung gefällt, sei die Gemeinschaft mit den anderen Rentnern, die Geselligkeit. Man mache zusammen Spiele, auch Spaziergänge, das sei toll. Auch gehe es mal nebenan zur Apotheke, zum Friseur. Schon vom Tag der Eröffnung an dabei ist Barbara Pohl aus Platkow. Sie hat damals mit ihrer Nachbarin zusammen angefangen, die Tagespflegestätte zu besuchen. "Man kann sich hier einfach gut erholen, auch von Krankheiten und davon hatte ich schon eine ganze Menge", sagt sie.

Die Senioren sitzen gemeinsam am langen Tisch, singen Frühlingslieder und warten auf ihr Mittagessen. Kartoffelsalat und Würstchen, dazu Kuchen, das hat sich heute durchgesetzt. Mittwochs wird gemeinsam gekocht, da entscheidet dann die Abstimmung per Mehrheitsprinzip, was auf den Teller kommt. Von dieser lieb gewonnenen Gepflogenheit lassen sie sich auch nicht am Tag der offenen Tür abhalten, der zeitgleich stattfindet.

Einmal im Jahr präsentiere man sich der Öffentlichkeit, erzählt Tagespflege-Leiterin Karola Winkel. Statt Samstag dieses Mal bewusst in der Woche. "Vielleicht kommen sich Ärzte nach ihrer Sprechstunde am Nachmittag unser Haus ansehen." Mit vielen Medizinern stehe man im Kontakt, auch mit dem Seniorenbeirat. Überall hält Karola Winkel Vorträge, wirbt für die Einrichtung. "Viele wissen immer noch nicht, dass es uns gibt."

Dabei besteht die Tagespflege schon seit 29. September 2011. Die Awo als Träger hatte erkannt, das Bedarf vorhanden ist. Sie ließ das Haus auf dem Grundstück des Airports im Zuge der Neugestaltung der Einkaufsmöglichkeiten mit errichten. Entstanden ist ein behindertengerecht errichtetes Haus mit WCs, Räumen für Ruhe und Gemeinschat, aber auch Pflegebädern.

Angelegt ist die Einrichtung für zwölf Tagesgäste. "Wir sind ausgebucht". Die 70- bis über-90-Jährigen kommen aus dem ganzen Landkreis. Einige sind körperlich eingeschränkt, andere haben beginnende Demenz. Viele verbringen mehrmals die Woche hier ihre Zeit. Drei gemeinsame Mahlzeiten, Basteln, Malen und Gedächtnisübungen halten fit, dazu Touren in die Geschäfte und Spaziergänge. Es gibt Feste, wie jüngst den Fasching. "Am Wochenende betreut der Pflegedienst die Senioren daheim", erklärt Karola Winkel. Hat sie mehr Interessenten als Plätze, empfielt sie an Awo-Häuser in Falkenhagen oder Seelow weiter. "Letzteres, das Storchennest, macht am 27. März seinen Tag der offenen Tür. Dort findet am 12. Juni auch das gemeinsame Sommerfest statt", sagt die Regionalkoordinatorin der drei Häuser.

Die Neuhardenberger Einrichtung habe sich gut entwickelt, das Team sei eingespielt, sagt Karola Winkel. Wer hier betreut wird, entscheiden die Senioren nach Schnuppertagen und die Vorgespräche mit den Verwandten, die man mit der Betreuung gern entlastet. Geregelt wird alles über die Pflegekasse.

Eng ist auch die Zusammenarbeit mit der Kita. Die Kinder singen Geburtstagsständchen im Haus, auch vor Weihnachten traf man sich. Bald folgt das Frühlingsfest. "Durch die Kinder blühen unsere Senioren richtig auf."