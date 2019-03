Bürgermeister auf Listenplatz 1

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Friedhelm Boginski bewirbt sich um ein Kreistagsmandat. Dass der hauptamtliche Bürgermeister von Eberswalde für die FDP am 26. Mai zur Kommunalwahl antritt, ist die größte Überraschung auf der Liste des mehr als 60 Mitglieder zählenden Barnimer Kreisverbandes der Liberalen, der in den neun Barnimer Wahlkreisen acht Kandidatinnen und 34 Kandidaten aufgestellt hat.

"Mit meiner Bewerbung will ich gleich zwei deutliche Zeichen setzen", sagt das Stadtoberhaupt. Zum Ersten gehe es ihm darum, gerade in einer Phase, in der undemokratisch agierende Kräfte überall auf der Welt, und damit auch in Brandenburg, Barnim und Eberswalde mehr und mehr Oberwasser gewinnen würden, das bürgerliche Lager zu stärken. Zum Zweiten sei ihm daran gelegen, gegen eine gesetzliche Regelung zu protestieren, die er als diskriminierend empfindet: In Brandenburg wird hauptamtlichen Bürgermeistern anders als ihren ehrenamtlichen Kollegen und zum Beispiel Landtagsabgeordneten eine Mitgliedschaft im Kreistag verwehrt. Das gebe es laut Städte- und Gemeindebund in keinem anderen ostdeutschen Bundesland und sei auch westlich der Elbe eher die Ausnahme als die Regel. Brandenburgs FDP erklärt in ihrem Wahlprogramm, dass sie sich im Landtag diesbezüglich für eine Neuregelung des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes einsetzen werde. Eberswaldes Bürgermeister macht deutlich, dass er sein Kreistagsmandat, sollte er eines erreichen, unter den gegebenen Umständen nicht annehmen wird. Denn in diesem Fall müsste er als Stadtoberhaupt zurücktreten. Und dies habe er ganz und gar nicht vor.

Für Ronny Fölsner, den Vorsitzenden der Barnimer FDP, ist die Kandidatur von Friedhelm Boginski auch deshalb "eine tolle Sache", weil sie die Chance biete, die liberale Stimme im Kreistag lauter werden zu lassen. Bisher sitzen mit Barbara Ehm und Ingo Postler nur zwei FDP-Mitglieder im Barnimer Parlament und bilden dort eine gemeinsame Fraktion mit der Bürgerfraktion Barnim. "Es ist unser erklärtes Ziel, diesmal deutlich mehr Stimmen zu holen und im Kreistag eine eigenständige Fraktion zu bilden", betont Ronny Fölsner, der am 1. September auch für den Landtag kandidiert,

Inhaltlich will die Barnimer FDP vor allem mit ihrem Einsatz für die Bildungspolitik punkten.

Im Wahlkreis 1 (Eberswalde) steht Martin Hoeck auf Listenplatz 1, Sabine Klavehn und Matthias Stiebe folgen. Im Wahlkreis 2 (Finow) führt Friedhelm Boginski die Liste an, Ronny Fölsner und Ingo Postler belegen die nächsten Plätze. Im Wahlkreis 8 (Schorfheide, Biesenthal-Stadt, Marienwerder, Rüdnitz)) treten mit Mike Marschke und Heidrun Fölsner nur zwei Bewerber an, im Wahlkreis 9 (Britz-Chorin-Oderberg, Joachimsthal/Schorfheide, Sydower Fließ, Melchow, Breydin) hat Barbara Ehm den Listenplatz 1 inne. Götz Trieloff und Manuela Opitz folgen auf den Plätzen.