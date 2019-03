In Zukunft mehr Stellplätze

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Der Bauausschuss hat sich mit der Stellplatzsatzung beschäftigt. Steffen Molks (SPD) hatte die Diskussion ins Rollen gebracht. Er wird die Ergebnisse nun zusammenfassen und der Verwaltung zur Prüfung übergeben. Mit dem Ziel, dass die Satzung geändert wird.

Das Problem kennt fast jede Gemeinde: Die Parkplätze vor Eigenheimen, Wohnblocks, vor Verwaltungen und Praxen reichen selten aus. Oft werden Autos auf engen Straßen geparkt. Das führt zwar mancherorts zu einer Verkehrsberuhigung, ist aber im Fall eines Noteinsatzes ein Riesenproblem. Steffen Molks (SPD) hat sich die Stellplatzsatzung vorgenommen und Vorschläge unterbreitet, wo sie geändert werden sollte. Der Bauausschuss ist ihm gefolgt. Nun soll sich die Verwaltung äußern, was möglich ist und was nicht. Einfach haben sich die Ausschussmitglieder die Diskussion nicht gemacht. Denn mehr Stellplätze bedeutet auch, dass mehr Fläche versiegelt wird. Es wird auch immer wieder Situationen geben, wo es nicht möglich ist, genügend Parkplätze zu schaffen. Da soll es, so waren sich die Bauausschussmitglieder einig, möglich sein, individuell zu entscheiden. Auch künftig soll die sogenannte Ablöse möglich sein. Allerdings eben nur in Ausnahmefällen.

Konkret, und das wurde immer wieder betont, geht es um die Zukunft. Also künftige Bauvorhaben. Der Bestand wird nicht angefasst. Steffen Molks rechnete vor, dass man davon ausgehen könne, dass in Wohnungen/Eigenheimen mit einer Wohnfläche von mehr als 60/70 Quadratmeter zwei Gehaltsempfänger leben. Und die hätten zumeist auch zwei Fahrzeuge. Deshalb lautet sein erster Vorschlag, dass bereits ab einer Wohngröße von 60 Quadratmetern zwei Stellplätze nachzuweisen sind. Und zwar auf dem eigenen Grundstück. Bisher war dies erst ab 100 Quadratmetern gefordert.

Ein Riesenproblem gibt es auch bei den Praxen von medizinischen Einrichtungen bis zur Physiotherapie. Dort schlägt die Mehrheit der Bauausschussmitglieder vor, dass pro zehn Quad-ratmeter Praxis ein Stellplatz nachzuweisen ist. Gleiches sollte auch für Büros und Verwaltungen gelten, brachte sich Christian Arndt (FDP/FW/B 90/Grüne) ein. Bei Sportanlagen sind pro 150 Quadratmeter Nutzfläche ein Stellplatz zu bauen, orientieren sich die Hoppegartener an einer Regelung in Altlandsberg. Vorgenommen haben sich die Ausschussmitglieder auch die Beherbergungsbetriebe, also Pensionen und Hotels. Je zwei Betten soll es einen Stellplatz geben. Bei Sanatorien, Kuranstalten und Anstalten für langfristig Kranke galt bisher, dass ab fünf Betten ein Stellplatz nachzuweisen ist. Dies soll nun schon ab drei Betten gelten. Eine Diskussion gab es auch bei Altenpflegeheimen. Dort sei der Bedarf enorm angestiegen, befanden die Ausschussmitglieder. Denn nicht nur die vielen Besucher, sondern auch externe Anbieter wie Physiotherapeuten oder Friseure müssten eine Chance auf einen Parkplatz bekommen. Galt bisher, dass je zehn Betten ein Parkplatz gebaut werden muss, soll dies nun bereits je fünf Betten gelten. Der sachkundige Bürger Jürgen Imhof verwies darauf, dass Fahrradabstellplätze immer mehr eine Rolle spielen und deshalb in die Satzung mit aufgenommen werden sollten.