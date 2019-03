Lockprämie für künftige Mediziner

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Vorhaben, Medizinstudenten durch eine finanzielle Förderung dazu zu bewegen, nach dem Studium im Landkreis eine Stelle anzunehmen, wird immer konkreter. Jetzt hat sich auch der Kreissozialausschuss für das entsprechende Vorhaben ausgesprochen.

Nach der nun vorliegenden Richtlinie können jährlich bis zu zehn Studenten für jeweils fünf Jahre Studiendauer monatlich 550 Euro erhalten, wenn sie im Anschluss für mindestens dreieinhalb Jahre eine ärztliche Tätigkeit im Landkreis ausüben. Bei einer Studienunterbrechung zur Inanspruchnahme einer Elternzeit, kann die Förderung sogar um bis zu einem Jahr verlängert werden. Die ärztliche Tätigkeit soll in einer Vertragsarztpraxis oder einem medizinischen Versorgungszentrum erfolgen. Möglich ist auch die Arbeit in einem kommunal getragenen Krankenhaus. Der Passus der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft des Hauses ist neu in die Vorlage aufgenommen worden. Eine weitere Möglichkeit ist die Beschäftigung im Kreisgesundheitsamt.

Neben der ärztlichen Tätigkeit im Kreis muss sich der geförderte Student zudem verpflichten, ein Praktikum in der Region zu absolvieren. Eventuelle Unterbringungskosten, die durch diese "Pflichtamulatur" entstehen, können auf Antrag auch vom Kreis übernommen werden.

Bei der Förderung handelt es sich um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss, wenn der Student seine Verpflichtungen einhält. Anders ist es, wenn er das Studium hinwirft oder nicht besteht, bzw. nach Abschluss doch nicht als Arzt in den Landkreis kommt. Dann wird eine Rückzahlung fällig. Umstritten ist noch, in welcher Höhe, vor allem, ob bei der Rückzahlung Zinsen gefordert werden. Im aktuellen Entwurf der Förderrichtlinie werden zwei Prozentpunkte "über dem jeweiligen aktuellen Euribor jährlich" gefordert. Die Sozialausschussmitglieder waren uneins. Auf Antrag des Ausschussvorsitzenden Mathias Papendieck (SPD) sprachen sich drei Mitglieder gegen die Zinsen aus, zwei dafür, zwei weitere Abgeordnete enthielten sich der Stimme.

Die finanziellen Auswirkungen der Förderrichtlinie sind in der Finanzplanung des Kreises noch nicht enthalten. Maximal wird nach fünf Jahren regelmäßig eine knappe Million pro Jahr benötigt, wenn jährlich die maximale Zahl von zehn zu fördernden Studenten zusammenkommt. Ob man das erreicht, ist fraglich. Im Landkreis Dahme-Spreewald, der ein ähnliches Programm anbietet, gab es im ersten Jahr zwei Bewerber.