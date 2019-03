Eine der besten Ingenieurinnen Deutschlands: "Die Freiheit hier ist schön"

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie ist eine der besten Ingenieurinnen Deutschlands: Despoina Petousi forscht in Frankfurt an der Zukunft der Mikroelektronik. Und hat dafür einen Preis bekommen.

Das Internet hat sie an die Oder gebracht: Despoina Petousi hatte in Thessaloniki Elektronik und Computertechnik studiert und wollte an Hightech-Anwendungen weiter forschen. Die junge Ingenieurin suchte im Internet und stieß dabei auf das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP). "Das IHP fand ich spannend – ein großes Institut mit exzellenter Ausstattung, ein internationales Team", sagt die 33-Jährige.

"Wir haben telefoniert. Und dann stand sie vor der Tür", erinnert sich Lars Zimmermann. Der Professor leitet am IHP die Arbeitsgruppe Silizium-Photonik, in der Despoina Petousi forscht. Das IHP suchte damals Experten in diesem Bereich. Despoina Petousi brachte Vorkenntnisse mit. Für ein Praktikum ist sie vor acht Jahren von Thessaloniki an die Oder gekommen – und geblieben. Die junge Frau mit den langen schwarzen Haaren hat Deutsch gelernt und ihre Doktorarbeit geschrieben. Für ihre Dissertation ist sie im vergangenen Jahr mit dem renommierten Bertha-Benz-Preis ausgezeichnet worden – als eine der besten jungen Ingenieurinnen in Deutschland. Silizium-Photonik heißt das noch relativ neue Forschungsfeld, auf dem die Wissenschaftlerin unterwegs ist. Die Griechin bringt zwei Welten auf einem Chip zusammen: Elektronik und Licht. "Wir kombinieren diese beiden Welten für schnellere Kommunikation", sagt sie. Die klassische Mikroelektronik nutzt Ladungsträger wie Elektronen für Informations-Übermittlung. Sie sind langsamer als Licht. Nichts kann so schnell Daten übermitteln wie Licht. Despoina Petousi hat nun ein Bauelement entwickelt, einen Modulator, der elektrische Spannung in Lichtsignale wandelt. Dieses Licht wird in feinste Glasfaserleitungen übertragen, die direkt an den Modulator geklebt werden. Eine kniffelige Maßarbeit: Der Modulator ist kleiner als eine Cent-Münze, die Glasfasern sind viel feiner als ein Haar. Die Übersetzung funktioniert auch in die andere Richtung: von Licht in elektrische Signale.

Solche Bauteile sind interessant für große Rechenzentren wie sie beispielsweise der Konzern Facebook im schwedischen Lulea oder im irischen Clonee unterhält. Tausende Rechner verarbeiten dort riesige Datenmengen: Allein 100 Millionen Fotos und Videos laden Nutzer zum Beispiel täglich auf Facebooks Fotoplattform Instagram.

Die Technologie aus Frankfurt (Oder) kann dabei helfen, dass diese Rechenzentren effizienter und energiesparender arbeiten. Die Computer dort sind oft noch über Kupfer-Kabel miteinander verbunden. Modulatoren wie der am IHP entwickelte erlauben es, Rechner mit leistungsfähigeren Glasfaserkabeln zu vernetzen. Durch sie können große Datenmengen über große Distanzen störungsarm und schnell übermittelt werden. Mit der Technologie aus dem IHP lässt sich beispielsweise ein Film auf einer großen Blue-ray Disc innerhalb einer Sekunde übertragen. Der Modulator aus dem IHP lässt sich außerdem preiswert und in großen Stückzahlen produzieren. Denn er wird mit dem in der Mikroelektronik verbreiteten Silizium hergestellt. Interesse von Unternehmen daran gibt es laut IHP bereits. In diesem Jahr soll die Neuerung auf den Markt kommen.

Entstanden ist dieser Modulator in Zusammenarbeit mit vielen Kollegen am IHP schildert Despoina Petousi. Hinzu kommen Forscher der Technischen Universität Berlin, mit der das IHP ein gemeinsames Labor betreibt. Despoina Petousi hat nicht nur eigene Forschungsergebnisse eingebracht, sondern auch das große Team koordiniert und das Projekt vorangetrieben.

Die Forscher aus Brandenburg und Berlin sind nicht die einzigen, die an solchen Bauteilen arbeiten. Ähnliche Modulatoren gibt es schon – nur sind sie oft zu groß, zu teuer und mit Silizium nicht kompatibel. "Niemand kann so ein Bauteil so kompakt bauen wie wir. Da sind wir weltweit führend", sagt Lars Zimmermann. Er freut sich über den Bertha-Benz-Preis seiner Kollegin: "Das ist auch für das IHP eine Auszeichnung. Es zeigt, dass wir was richtig gemacht haben."

Der Preis ging 2018 an zwei Wissenschaftlerinnen und ist mit 10 000 Euro dotiert. Wer ihn besitzt, dem öffnen sich viele Türen in Wissenschaft und Industrie. Aber Despoina Petousi will weiter im IHP arbeiten – weil es in Frankfurt gute Möglichkeiten gibt, ihre Forschung fortzuführen. "Die Freiheit hier ist schön", sagt sie. Sie lobt auch die kollegiale Atmosphäre. "Ich habe viele Freunde gefunden." Einige Jahre hat die junge Frau, die in Kreta aufgewachsen ist, in Frankfurt (Oder) gelebt. Mittlerweile ist sie allerdings nach Berlin gezogen – dort hat sie ein zweites Büro, am gemeinsamen Forschungslabor, dem Joint Lab, von Technischer Universität und IHP.

Im Frankfurter Institut ist Despoina Petousi eine von 22 Wissenschaftlerinnen und 130 Wissenschaftlern. In der Photonik-Arbeitsgruppe sei das Verhältnis besser, sagt ihr Chef, Lars Zimmermann: acht Männer und fünf Frauen arbeiten dort. Zimmermann glaubt, dass es die wenig familienfreundlichen Arbeitsverhältnisse in der Industrie sind, die Frauen von Branchen wie der Mikroelektronik fernhalten. Forschungsinstitute könnten ihnen aber oft bessere Bedingungen bieten.

Naturwissenschaften spielen in Despoina Petousis Familie eine Rolle: Ihre Eltern sind Mathematiker. Die Tochter hat sich schon in der Schule für Experimente zur Elektrizität begeistert. In Griechenland, meint sie, würden mehr Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Fächern studieren als in Deutschland. Auch, weil junge Griechinnen hoffen, im Ausland in diesen Bereichen besser eine Arbeit zu finden als in der wirtschaftlich angespannten Situation im eigenen Land.

Despoina Petousi will in Frankfurt ihren Modulator weiter entwickeln. Was sie mit ihrem Preisgeld machen will, weiß die Wissenschaftlerin schon. "Ich liebe das Reisen."