Stabsmusikkorps der Bundeswehr gibt Benefizkonzert

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Ein gemeinsamer Auftritt mit Profimusikern – am Freitag geht beim Benefizkonzert des Stabsmusikkorps der Bundeswehr in der Kulturkirche dieser Wunsch für rund 45 Schüler der Kreismusikschule in Erfüllung.

Für den Orchesterleiter, Oberstleutnant Reinhard Kiauka, ist das Benefizkonzert in Neuruppin schon längst ein fester Termin. Zum 15. Mal treten die Musiker am Freitag auf, um Geld für das Masterprojekt des Rotary Clubs Neuruppin einzuspielen. Das ist in diesem Jahr die Sanierung des Stadtparks. Rund 6 000 Euro kommen pro Jahr bei dem Auftritt zusammen, die komplett in Neuruppin bleiben. Das macht auch das Stammpublikum möglich, das sich schnell Karten besorgt, sobald der Termin feststeht, sagt Kulturmanager Andreas Vockrodt. "Auch jetzt ist das Konzert schon fast ausverkauft, es gibt aber noch ein paar Restkarten."

Auf die Besucher wartet in diesem Jahr ein besonderes Programm. Diesmal bringen die Profimusiker und die Musikschüler, zusammen rund 100 Instrumentalisten, Georges Bizets Carmen auf die Bühne. "Das sind rund 20 Minuten und damit eine ganz schöne Herausforderung", weiß Kiauka. Damit am Ende auch wirklich alles klappt, probte er am Dienstagabend gemeinsam mit den Musikschülern. Dabei ging es um den Feinschliff und darum, einzuschätzen, wie sich die beiden Ensembles am Besten so zusammenfügen lassen, dass alles perfekt ist. "Ich möchte so viel wie möglich von den Musikschülern spielen lassen", sagt Kiauka. "Sie sind danach wahnsinnig stolz, und es ist schön zu sehen, wie sie teilweise richtig über sich hinauswachsen."

"Frühlingserwachen" heißt das Programm, das Kiauka zusammengestellt hat – in Absprache mit Harald Bölk, dem Leiter der Kreismusikschule. Dabei gibt es vom Marsch über klassische Stücke, wie etwa mit der Polka aus Bedrich Smetanas "Die verkaufte Braut" und Leonard Bernsteins "Somewhere", Gassenhauer wie "Ein Freund, ein guter Freund" von Richard Heymann bis hin zu zeitgenössischer Musik mit "Transcendent Journey" des Amerikaners Rossano Galante und Chuck Mangiones Filmmusik aus "Children of Santiago" oder John Miles’ "Music" einen bunten Mix. "Es ist für jeden etwas dabei", verspricht Kiauka. Vor allem aber sind es Melodien, die viele kennen dürften.

Das gilt auch für den Beitrag der Musikschule. "Wir hatten ja Mary Poppins als Musical aufgeführt", erklärt Bölk, wie der Beitrag zum Benefizkonzert entstand. Aus den bekanntesten Stücken wurde ein etwa siebenminütiger musikalischer Kurzabriss. Schließlich endet das Programm in der Suite "Carmen" in einer Bearbeitung von Tohru Takahashi. Dass die Wahl auf dieses Stück fiel, ist Bölk zu verdanken. "Er hat sich das gewünscht, und wir spielen es gern", so Kiauka. Er verspricht sich davon, dass die "feurige Carmen die Leute von den Sitzen reißen", werde. Wer das live erleben möchte, sollte sich beeilen. Restkarten gibt es noch für 15 oder 25 Euro.