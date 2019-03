Wer die Region retten kann

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Landwirte der Region stecken in der Frühjahrsbestellung. Einige von ihnen hatten an einer Diskussionsrunde zur "Landwirtschaft und Arbeit auf dem Land" teilgenommen. Der Abend drehte sich um sinkende Tierbestände, Konflikte mit dem Naturschutz und Existenzsorgen der Bauern.

"Die Landwirtschaft allein wird die Region nicht retten." Mit diesem Satz eröffnete Rainer Gießübel den Abend. Er ist Abteilungsleiter im Bundesministerium für Landwirtschaft und Diplom-Agraringenieur. Er hatte damit den Strukturwandel umrissen, den die Landwirtschaft durchmacht und der nicht nur die Uckermark betrifft.

Das deutsch-polnische Projekt "Perspektywa – vom Grenzraum zum Bewegungsraum" hatte zu dieser Diskussionsrunde eingeladen. Mit dem gewählten Thema "Landwirtschaft und Arbeit auf dem Land" haben die Organisatoren voll ins Schwarze getroffen. Nicht nur Landwirte waren gekommen, sondern auch mehrere Bürgermeister, Gartzer Stadtverordnete, interessierte Einwohner sowie polnische Gäste.

Sie alle haben direkt oder indirekt mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft zu tun. Manfred Mesecke, Landwirt bei Prenzlau und Vorsitzender des Kreisbauernverbands, umriss seine Sorgen so: "Die Anforderungen an die Landwirtschaft werden immer größer. Wir haben es mit immer mehr Klagen gegen die Tierproduktion zu tun. Wenn die Tierproduktion wegfällt, dann brechen rund 50 Prozent der Arbeitskräfte im ländlichen Bereich weg." Prof. Helmut Klüter von der Universität Greifswald wollte den Blick der Anwesenden auf neue Geschäftsfelder im ländlichen Raum lenken: "Die Dienstleistungs- und Immobilienwirtschaft werden wachsen, computergestützte Arbeitsplätze zunehmen. Wo mein PC steht, ob in Berlin oder Gartz, ist egal." Bitterer Einwurf aus dem Publikum: "Da muss man erst einmal Netz haben!"

So ganz mochte im Saal der Amtsverwaltung niemand an das Zukunftsszenario glauben, das Prof. Klüter entwarf, dass sich nämlich in ihrer Heimat entlang der Verkehrsachse Berlin-Stettin in den nächsten Jahren viel tun werde.

Ein Landwirt machte sich empört Luft: "Hier machen nicht die Einheimischen die Probleme, sondern manche Zuzügler aus der Großstadt. Die stellen uns als Verschmutzer hin und als die, die am Wochenende Lärm machen. Es wäre wichtig, Gesetze zu ändern, damit wir arbeiten können."

Der Gartzer Stadtverordnete Christian Tkocz stärkte diese Position und sagte: "Das Problem ist, dass jeder die Erzeugnisse der Landwirtschaft genießen will, aber niemand die Bedingungen der Produktion vor seiner Haustür haben mag. Alle wollen heile Welt." Landwirt Gernot Wedewart aus Hohenreinkendorf merkte an: "Alle reden über Tierwohl. Aber heutzutage müssen wir erst einmal Tiere haben." Die Diskussion streifte außerdem Themen wie die Wertschöpfung pro Hektar, Arbeitskräftebedarf und Verbrauchergewohnheiten. Bei vielen Zuhörern stand am Ende die Frage: Wer oder was rettet denn jetzt unsere Region?

Das Projekt Perspektywa bereitet schon die nächste Veranstaltung vor. Sie findet am 21. März statt. Das Thema lautet dann "Bilden und dableiben: Wieder eine Oberschule in Gartz?"

Nächste Diskussion im Amtsgebäude Gartz: 21. März, 18.30 Uhr